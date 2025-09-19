Publicidad

Cruda confesión del 'Cain de Bogotá' detalla cómo acabó con su propio hermano

Cruda confesión del 'Cain de Bogotá' detalla cómo acabó con su propio hermano

Benedicto Castiblanco relató por qué tomó la decisión de apagarle la vida a su hermano por una herencia. Además de como este suceso cambio la vida de toda su familia.

Cruda confesión del 'Cain de Bogotá’, detalla cómo acabó con su propio hermano
Benedicto Castiblanco, imagen de referencia
Foto: pantallazo tomado de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 19 de sept, 2025