Cruda confesión del 'Cain de Bogotá’, detalla cómo acabó con su propio hermano

Benedicto Castiblanco afronta cada día su condena de 15 años y 11 meses de cárcel, como consecuencia de quitarle la vida a su hermano, John Freddy, en medio de una disputa familiar por una propiedad. Por lo cual, en una entrevista realizada en el podcast Más allá del silencio, el catalogado como 'Cain de Bogotá' se sinceró.

“Esto no es fácil, esto no fue... no fue un juego. No es algo que usted hizo y ya se puede olvidar o lo puede borrar con un borrador o algo así. Es algo que va a quedar ahí todo el tiempo”, explicó Benedicto Castiblanco sobre el dolor y la culpa que tiene dentro de sí mismo.

Castiblanco relató que, tras el crimen, su vida quedó marcada por la necesidad de cuidar a su madre, una mujer de 75 años que quedó sumida en el dolor por la pérdida de uno de sus hijos y la condena del otro, y añadió que cada encuentro con ella gira siempre en torno al mismo tema.

¿Por qué Benedicto Castiblanco acabó con su propio hermano?

Durante el podcast, Benedicto Castiblanco habló sobre la relación con su hermano y aclaró que no guarda ningún resentimiento hacia él. Además, admitió que, con el tiempo, llegó a normalizar que su madre le prestara más atención a su hermano que a él. “No le doy valor a nada de esas cosas”.

Sumado a esto, explicó que nunca planeó la situación contra su hermano, sino que esto ocurrió de manera espontánea. Pese a eso, admite que siempre cargará con este hecho. En especial, por el destino de las tres hijas de John Freddy, quienes perdieron a su padre.

“Yo no salí a buscar a mi hermano a quitarle la vida, ni nada de ese tema. Al contrario, él me amenazaba a mí y a todo, pero, pues, no les puedo pedir sino perdón, porque ya lo que hice estuvo muy, pero muy mal”, explicó. De igual forma, resaltó que por más dolor que tenga no puede hacer nada para revertir esta tragedia.

Finalmente, explicó que por estas acciones terminó destruyendo a su familia, donde recordó que siempre su propósito era la unión antes del dinero, llegando incluso a ceder parte del dinero que le correspondía en busca de cierta reparación, pese a esto, manifestó desde aquel día se convirtió en un monstruo.

“Pero, pues, ahora soy un monstruo, vea. Prácticamente”, expresó con un dejo de resignación que evidenciaba el peso de la culpa al finalizar el podcast.

