Feid abre su corazón con sus seguidores y revela detalles íntimos sobre su vida

El artista colombiano sorprende a sus seguidores con un proyecto audiovisual que revela una faceta poco conocida de su vida y carrera, que podrá verse de manera gratuita.

Feid, cantante colombiano
Feid llega a los cines con un documental íntimo
Foto: Instagram de Feid
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 16 de dic, 2025

El cantante colombiano Feid, uno de los artistas más influyentes del género urbano en los últimos años, da un nuevo paso en su carrera al llegar a la pantalla grande con “XTHE ENDX”, su primer documental, una producción que muestra una faceta más personal y cercana del artista.

El proyecto marca un momento importante en su trayectoria, pues no solo se centra en su música, sino también en el proceso creativo, emocional y profesional que ha vivido en los últimos años.

¿Qué se verá en el documental de Feid?

“XTHE ENDX” es un documental que ofrece una mirada íntima al recorrido de Feid, desde su crecimiento artístico hasta los retos que ha enfrentado para consolidarse como una de las figuras más escuchadas del reguetón actual.

A lo largo de la producción, el cantante abre las puertas de su mundo y comparte momentos que normalmente no se ven sobre el escenario, incluyendo ensayos, giras, reflexiones personales y escenas de su vida cotidiana.

El documental también profundiza en el significado de su proyecto musical más reciente y en cómo fue construyendo una identidad propia dentro de la industria. Feid habla sobre la presión del éxito, la disciplina que requiere mantenerse vigente y el valor de ser fiel a su estilo, aspectos que han sido clave en su conexión con millones de seguidores alrededor del mundo.

Uno de los puntos que más llama la atención es que “XTHE ENDX” podrá verse de manera gratuita, lo que es interpretado por muchos fanáticos como un gesto de agradecimiento del artista hacia su público.

La producción se proyectará en salas de cine seleccionadas, convirtiéndose en una experiencia especial para quienes quieran ver el documental en pantalla grande, con una calidad audiovisual pensada para resaltar cada detalle del proyecto.

La llegada de Feid al cine no es casual. En los últimos años, el artista logró llenar escenarios internacionales, encabezar festivales y posicionar múltiples canciones en los primeros lugares de plataformas digitales.

Este documental se presenta como una forma de cerrar un ciclo y al mismo tiempo, abrir una nueva etapa en su carrera, mostrando al Feid más humano, más reflexivo y consciente del impacto que fue alcanzando.

Además de su enfoque personal, “XTHE ENDX” destaca el trabajo detrás de cámaras que implica una gira mundial, el esfuerzo del equipo que acompaña al artista y la exigencia física y mental que conlleva el éxito. Estas imágenes buscan mostrar que detrás de cada concierto y cada canción hay un proceso complejo que pocas veces es visible para el público.

El estreno del documental genera expectativa entre sus seguidores, quienes han manifestado en redes sociales su interés por conocer más sobre la vida y el pensamiento del cantante. Para muchos, esta producción representa una oportunidad de acercarse a Feid desde un lugar distinto, más allá de los escenarios y los lanzamientos musicales.

Con “XTHE ENDX”, Feid se suma a la lista de artistas que han decidido contar su historia a través del cine, apostándole a un formato que permite una conexión más profunda con su audiencia.

