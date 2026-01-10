Fallece Yeison Jiménez: así fue su vida, de las plazas a llenar El Campín

Lamentablemente, el mundo del entretenimiento y la música popular está de luto tras confirmarse el fallecimiento de Yeison Jiménez en un trágico accidente aéreo ocurrido en el aeropuerto de Paipa, Boyacá.

El artista se encontraba a bordo de una avioneta Piper Navajo PA-31, de matrícula N325FA, la cual colisionó la tarde del sábado 10 de enero de 2026 tras despegar con destino a la ciudad de Medellín.

Según los informes oficiales, la aeronave se estrelló en una finca de la vereda Romitas, sector Marengo, dejando un saldo de seis personas fallecidas, incluyendo al cantante y parte de su equipo de trabajo, quienes se dirigían a una presentación en el municipio de Marinilla.



Testigos del siniestro indicaron que el aparato perdió el control pocos segundos después de iniciar el vuelo, aparentemente por no alcanzar la altura necesaria para el despegue.



¿Quién era Yeison Jiménez?

Yeison Jiménez representaba el sueño de superación de millones de colombianos; hace apenas una década, su realidad no eran los reflectores, sino las pesadas cargas de aguacates que transportaba en las centrales de abastos de Bogotá para subsistir.



Nacido en un hogar humilde conformado por su madre y sus hermanas, Jiménez enfrentó desde muy joven una precariedad económica extrema que lo marcó profundamente.

Uno de los episodios más crudos de su vida, revelado por él mismo en su pódcast Camino al éxito, narra la humillación que sufrió siendo apenas un "peladito" en el colegio.

Al no tener dinero para comer, le pidió un trozo de hamburguesa a un compañero llamado Cristian, hijo de un policía con mejor situación económica. La respuesta del joven fue una frase que Yeison grabó en su memoria para siempre:

“Yo no tengo la culpa de la pobreza en Colombia”. Lejos de alimentar el rencor, este tipo de vivencias dolorosas se convirtieron en los pilares de su humildad y en el motor de su esfuerzo inalcanzable, lecciones que más tarde aplicaría para compartir su riqueza con su familia y tíos.

Su ascenso en la industria musical fue meteórico y sin precedentes para el género popular. El 26 de julio de 2025, justo al cumplir 34 años, hizo historia al convertirse en el primer artista de su género en abarrotar el Estadio Nemesio Camacho “El Campín” en Bogotá.

Ante más de 40,000 personas, ofreció un espectáculo de talla internacional que incluyó éxitos como "Vete", "La última farra", "Bendecida" y "Tu mal sabor".

El evento no solo fue un triunfo presencial, sino también digital, con picos de 80,000 personas conectadas simultáneamente a través de su canal de YouTube durante la transmisión en vivo.

Jiménez no solo era un cantante; era un estratega que se involucraba en cada detalle de su producción. Su conexión con el público era tan fuerte que el día de su histórico concierto aseguró que, de haber programado dos fechas, ambas habrían sido sold out.

Su transparencia y sinceridad lo mantuvieron siempre cerca de sus raíces, a pesar de la fama y el dinero que, en ocasiones, le impedían alcanzar sueños personales por la falta de tiempo.

Hoy, Colombia llora al joven que cargaba bultos en la plaza de mercado y que terminó por cargar en sus hombros las esperanzas de un género musical entero.

