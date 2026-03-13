Fondo Nacional del Ahorro hará ‘trasnochón’ para créditos de vivienda de hasta el 100 %

El Fondo Nacional del Ahorro anunció una jornada especial de atención extendida para que los ciudadanos puedan adelantar trámites relacionados con créditos de vivienda. La actividad, conocida como 'trasnochón', busca facilitar el acceso a financiación para quienes desean comprar vivienda.

Durante esta jornada, los afiliados podrán recibir asesoría personalizada sobre los diferentes programas de crédito disponibles, así como iniciar o avanzar en procesos para adquirir vivienda con financiación que puede llegar hasta el 100 % del valor del inmueble, dependiendo del perfil del solicitante y las condiciones del programa.

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La entidad explicó que esta estrategia busca ampliar los horarios de atención para que más personas puedan realizar trámites sin afectar sus jornadas laborales habituales.



¿Cuándo es el ‘trasnochón’ del Fondo Nacional del Ahorro y en qué consiste?

El trasnochón del Fondo Nacional del Ahorro se llevará a cabo durante la tercera semana de marzo de 2026, específicamente los días martes 17, miércoles 18 y jueves 19 de marzo. Durante esas fechas, los puntos de atención extenderán su horario hasta la noche, entre las 7:00 p.m. y las 10:00 p.m. para facilitar la atención a afiliados interesados en créditos de vivienda.



Las sedes confirmadas donde se realizará esta jornada especial de servicios son:



En Bogotá:

Sede Zona Industrial (Calle 12 #65‑11).

Sede CAN (Calle 44 #52‑06).

En Medellín: Carrera 55 #42‑90, Plaza de la Libertad, locales 203‑204. En Cali: Carrera 56 #5‑80, sector avenida Guadalupe. En Bucaramanga: Carrera 19 #36‑03, en el centro de la ciudad.

El llamado 'trasnochón' es una jornada en la que las oficinas del Fondo Nacional del Ahorro extienden su horario habitual de atención para recibir a afiliados interesados en servicios financieros relacionados con vivienda. Durante la actividad, los usuarios pueden:



Recibir asesoría sobre créditos hipotecarios.

sobre créditos hipotecarios. Conocer requisitos para solicitar financiación de vivienda.

para solicitar financiación de vivienda. Iniciar procesos de solicitud de crédito.

de solicitud de crédito. Resolver dudas sobre ahorro voluntario y cesantías.

sobre ahorro voluntario y cesantías. Consultar opciones de compra de vivienda nueva o usada.

Este tipo de jornadas busca acercar los servicios del Fondo a trabajadores que no pueden acudir en horarios tradicionales.

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Uno de los puntos que más llama la atención de esta jornada es la posibilidad de acceder a créditos de vivienda que cubren hasta el 100 % del valor del inmueble. Este tipo de financiación está dirigido principalmente a afiliados que cumplen con ciertos requisitos relacionados con ahorro previo, historial financiero y capacidad de pago.

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La entidad explicó que el monto final del crédito depende de factores como:



Ingresos del solicitante.

Nivel de endeudamiento.

Estabilidad laboral.

Valor del inmueble que se desea adquirir.

Los asesores del Fondo orientarán a los ciudadanos sobre cuál modalidad de crédito puede ajustarse mejor a su situación.

¿Quiénes pueden acceder a estos créditos de vivienda?

Los créditos del Fondo Nacional del Ahorro están dirigidos principalmente a personas que tienen sus cesantías en la entidad o que realizan ahorro voluntario programado.

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Entre los potenciales beneficiarios se encuentran:



Trabajadores del sector público. Empleados del sector privado afiliados al Fondo. Personas que realizan ahorro voluntario contractual.

Dependiendo del programa, los afiliados pueden acceder a diferentes modalidades de financiación para vivienda nueva, usada o para construcción.



Requisitos básicos para solicitar crédito de vivienda

Para iniciar un proceso de crédito con el Fondo Nacional del Ahorro, los ciudadanos deben cumplir con algunos requisitos básicos, entre ellos:



Estar afiliado a la entidad.

Contar con cesantías o ahorro programado en el Fondo.

Demostrar ingresos y capacidad de pago.

Presentar documentos relacionados con el inmueble.

Durante la jornada especial de atención extendida, los asesores del Fondo Nacional del Ahorro revisarán los perfiles financieros de los afiliados interesados y brindarán orientación sobre los requisitos y pasos necesarios para iniciar un proceso de crédito de vivienda.