Anthony Zambrano ganador de El Desafío llega al fin de su noviazgo con Miryan

Anthony Zambrano, el reciente ganador del ‘Desafío XXI’, volvió a encender las redes sociales con una noticia que nadie vio venir. El atleta, cuya cuestionada victoria frente a " target="_blank" rel="nofollow noreferrer noopener" type="text/html">"Rata" se encuentra nuevamente en el ojo del huracán.

Pero esta vez no por sus logros deportivos ni por su participación en el reality, si no por su relación con Miryam también exparticipante del reality.

Ahora bien, esta pareja que se conoció durante su participación en el famoso reality colombiano sigue dando de que hablar. El pasado 29 de mayo el atleta Anthony Zambrano compartió por medio de redes sociales un momento muy especial con ella.



Puedes leer: Miryan del Desafío se realizó varias cirugías estéticas; dejó ver el proceso

Durante la celebración del cumpleaños de la atleta, el deportista aprovechó para sorprenderla con una inesperada propuesta de matrimonio, dando así por finalizada la etapa de noviazgo y darle la bienvenida a una nueva etapa en su relación.

Esta sorpresa convirtió el evento en uno de los más comentados por los seguidores del programa y de la pareja.

En el video que publicó se observa cómo Anthony Zambrano le pide a su pareja que cierre los ojos, mientras tanto él se pone de rodillas frente a ella. Al abrir los ojos queda sorprendida por lo que estaba viendo. Sin embargo, no dudo en responder "!sí!" junto a un beso.

Publicidad

Algunos de los comentarios que dejo la publicación fueron:

Publicidad

"Lo más criticados y ahí están juntos Dios los bendiga y que lo alejen de todo mál ", "No eran de mi mayor agrado pero en el corazón no se manda y ellos compaginaron y se ve un buen complemento. Felicidad para ellos", entre otros mensajes donde celebran esta decisión.

Zambrano le pide matrimonio a Miryam Foto tomada de redes @AnthonyZambrano

¿Cómo inició la relación?

La relación inició como una amistad, sin embargo al transcurrir de los días durante el reality, fueron creando un vínculo mayor, tanto así que al final del programa la mayoría de los seguidores hablaban de lo que pasaba entre ellos. Los participantes no tenían un noviazgo de manera oficial, aunque para el público era evidente la conexión.

Sin embargo, la relación no parecía ir más allá del 'Desafío' ya que en varias entrevistas se les preguntó por el futuro del romance, pero ambos aseguraban que preferían "dejar fluir las cosas" y vivir el proceso paso a paso.

La propuesta de matrimonio logró mostrar que su relación está fluyendo de manera positiva y no se quedó en una pantalla.

Publicidad

Video que te puede interesar: Zambrano revela quién fue el competidor que más le dió problemas en El Desafío