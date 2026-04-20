Miryan del Desafío se realizó varias cirugías estéticas; dejó ver el proceso

La ganadora del Desafío Siglo XII, Miryan, ha vuelto a ser el centro de todas las miradas, pero esta vez no por sus hazañas en los boxes, sino por una decisión personal que compartió con total naturalidad en sus redes sociales.

La deportista decidió darle un giro a su apariencia física sometiéndose a varios procedimientos estéticos, buscando armonizar su figura tras las exigencias de la alta competencia y los cambios naturales que experimentó su cuerpo con la maternidad.

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Acompañada en todo momento por su pareja, Zambrano, quien también saboreó la victoria en su respectiva edición del reality, Miryan documentó a través de sus historias de Instagram los detalles de su paso por el quirófano.



En los clips, se le vio conversar abiertamente con su cirujano, quien desglosó los objetivos de esta intervención múltiple que buscaba, ante todo, una proporción estética acorde a su estilo de vida activo.

Uno de los puntos principales de la intervención fue una mamoplastia de aumento. Sin embargo, la motivación de Miryan no fue simplemente el volumen; la deportista buscaba corregir una asimetría que se hizo evidente tras el nacimiento de su hijo.

Al notar que uno de sus senos presentaba un tamaño distinto al otro, optó por implantes que no solo equilibraran su pecho, sino que fueran totalmente proporcionales a su contextura física.

Lo más interesante del procedimiento fue la planificación orientada al rendimiento deportivo. Al ser una atleta de alto nivel, la elección de las prótesis no se dejó al azar.

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Se seleccionaron materiales y tamaños que permitieran que Miryan continuara con su exigente rutina física sin que el peso o la forma de los implantes afectaran su desempeño en futuras competencias. Se buscó, en esencia, que la cirugía fuera un complemento y no un obstáculo para su carrera como deportista.

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Además del ajuste en el busto, Miryan se realizó una lipoescultura. Este proceso no consistió únicamente en retirar tejido adiposo de ciertas áreas, sino en utilizar esa misma grasa para un fin estratégico: una transferencia a la zona de los glúteos y las caderas.

La razón detrás de esta elección tiene mucho que ver con la fisionomía de una súper humana. Debido a su intenso entrenamiento, Miryan desarrolló una musculatura notable en sus hombros y espalda, lo que generaba una percepción de mayor volumen en la parte superior del tronco.

El objetivo de la transferencia de grasa fue añadir volumen a la parte inferior para lograr un balance visual perfecto entre sus extremidades y el torso, respondiendo así a un deseo personal de realzar sus curvas naturales.

Durante todo este proceso de recuperación y cambio, la presencia de Zambrano ha sido fundamental. La pareja, que inició su romance tras coincidir en el fragor de la competencia, ha demostrado ser un equipo sólido tanto dentro como fuera de las arenas del 'Desafío'.

Cabe destacar que ambos no solo comparten el amor, sino también el éxito financiero que les dejó el programa.

Zambrano, tras coronarse campeón y obtener un premio de 600 millones de pesos, decidió honrar el pacto de su equipo y entregó la mitad exacta, 300 millones de pesos, a su compañera Miryan.