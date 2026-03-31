Deisy, exparticipante del Desafío, rompió el silencio ante los crecientes rumores de una supuesta ruptura con Rata, el subcampeón de la competencia, dejando más dudas que certezas entre su comunidad de seguidores, esto tras intercambiar brevemente mensajes con un cibernauta.

Todo comenzó cuando Deisy publicó reel en su cuenta de Instagram donde compartía sus expectativas personales sobre el amor y el compromiso. En la descripción del clip, la joven expresó un profundo deseo de estabilidad: "Sí quiero casarme, pero solo una vez. Sin divorcios ni infidelidades. Dos personas eligiéndose hasta el final. Así como papá y mamá".

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Pese a que la intención del mensaje no era nada emocional, los internautas no tardaron en asociarlo con su situación sentimental actual. Cabe destacar que la pareja inició su romance en La Ciudad de las Cajas cuando Deisy regresó al programa como refuerzo de Potro, pese a eso, no se han visto a los excompetidores juntos.



Sin embargo, la expectativa creció cuando una seguidora comentó directamente en la publicación de la creadora de contenido: "Eso quiere decir que con Ratica na nay na nay. Perdiste la oportunidad". Ante este señalamiento, Deisy no se quedó callada y respondió de manera escueta pero tajante: "¿perder quien es?".

Deisy, del Desafío, revela qué pasó con su cercanía con ‘Rata’ tras pregunta de un fan Foto: pantallazo de deisymodel

¿Cómo reaccionaron las redes al mensaje de Deisy?

Una vez se presentó esta respuesta, algunos seguidores de la modelo y deportista sugieren que se trata de una confirmación del fin de su historia, mientras que otros lo ven como una defensa de su propio valor individual frente a la relación.

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Recordemos que una vez acabó el programa Rata volcó toda su energía en las competencias de alto rendimiento y actividades físicas, reafirmando su perfil de "Súper Humano".

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Por su parte, Deisy se ha enfocado en la creación de contenido digital, compartiendo su rutina en el gimnasio y momentos con personas de su círculo cercano. Cabe recordar que, aunque durante el reality la pareja enfrentó discusiones por la convivencia y el rendimiento físico, siempre manifestaron su compromiso por sacar adelante su relación.

A día de hoy, ni Deisy ni Rata han emitido un comunicado oficial confirmando el estado de su noviazgo. No obstante, el distanciamiento en las plataformas digitales y la falta de nuevas apariciones públicas mantienen el tema como tendencia en las noticias de entretenimiento, pero, todo esta a la espera de algún mensaje de los implicados.