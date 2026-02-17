Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: CASO KEVIN ACOSTA
ESTUDIANTE DE UNIVERSIDAD DEL BOSQUE
MUERTE DE KEVIN ACOSTA
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Desafío Siglo XXI: Zambrano y Miryan remontan y se coronan campeones

Desafío Siglo XXI: Zambrano y Miryan remontan y se coronan campeones

Zambrano y Miryan se convirtieron en campeones del Desafío Siglo XXI tras ganar la segunda etapa de la final y superar la ventaja inicial de Rata y Valentina.

Anthony Zambrano y Miryan ganan el Desafío Siglo XXI
Anthony Zambrano y Miryan ganan el Desafío Siglo XXI
/Foto: Caracol Televisión
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 17 de feb, 2026

La gran final del Desafío Siglo XXI dejó un giro inesperado: Anthony Zambrano y Miryan lograron imponerse en la segunda etapa de la prueba definitiva y se quedaron con la Copa Desafío Siglo XXI, a pesar de haber arrancado con desventaja frente a Rata y Valentina.

La competencia se abrió con la prueba del Box Negro, un circuito lleno de obstáculos donde la velocidad y la resistencia marcaron la diferencia. En ese primer tramo, Rata y Valentina fueron los más rápidos, lo que les permitió asegurar una ventaja estratégica y quedarse con los primeros 600 millones de pesos.

Puedes leer: La decisión de Rata con el dinero si ganaba el Desafío, ¿traición a Valentina?

Te puede interesar

  1. Zambrano del Desafío: así fue la muerte de su padre
    Zambrano del Desafío: así fue la muerte de su padre
    /Foto: Caracol Televisión
    Farándula

    Zambrano, del Desafío, con dolor y dificultades tras el fallecimiento de su padre

  2. ¿Qué harán Zambrano y Miryan con el dinero si ganan el Desafío Siglo XXI?
    ¿Qué harán Zambrano y Miryan con el dinero si ganan el Desafío Siglo XXI?
    /Foto: Caracol Televisión, redes sociales Zambrano
    Farándula

    La estrategia "indígena" de Zambrano para ganar el Desafío, ¿qué hará con el premio?

Con ese resultado, Zambrano y Miryan quedaron obligados a remontar en la segunda fase. La producción explicó que el título se definiría con un recorrido real hasta Cartagena, sin apoyo económico adicional. Cada pareja debía moverse con lo que consiguiera en el camino, gestionando transporte, tiempo y energía.

La dupla conformada por Zambrano y Miryan apostó por acelerar el ritmo desde el inicio del trayecto. A pesar de salir después que sus rivales, tomaron decisiones rápidas sobre rutas y medios de transporte, lo que les permitió reducir la diferencia.

Anthony Zambrano y Miryan ganan el Desafío Siglo XXI
Anthony Zambrano y Miryan ganan el Desafío Siglo XXI

El trayecto dejó en evidencia que esta final no dependía solo del cuerpo, sino de la cabeza. Cada elección podía ahorrar o perder minutos. Mientras Rata y Valentina intentaban sostener la ventaja lograda en el Box Negro, Zambrano y Miryan encontraron una ruta más eficiente que les permitió llegar primero al punto final en Cartagena.

Publicidad

Zambrano, ganador del Desafío 2025

Con esa llegada, se quedaron con el trofeo y con la parte restante del premio económico. En total, el dinero se repartió: 600 millones para Rata y Valentina por ganar la primera fase, y 600 millones para Zambrano y Miryan, quienes además levantaron la copa como campeones absolutos de la temporada.

Puedes leer: Esta es la jugosa suma que se llevaría a casa el ganador del 'Desafío Siglo XXI'

Publicidad

Durante la emisión, Andrea Serna recordó que esta modalidad buscaba probar la capacidad de reacción de los competidores en un entorno real, donde no había circuitos diseñados ni ayudas externas. En ese escenario, la remontada de Zambrano y Miryan fue el factor decisivo.

Rata y Valentina, pese a perder la final, cerraron la competencia como los dominadores del Box Negro, dejando claro que su fortaleza estuvo en el circuito físico. La segunda fase, sin embargo, cambió completamente el panorama.

Anthony Zambrano y Miryan ganan el Desafío Siglo XXI
Anthony Zambrano y Miryan ganan el Desafío Siglo XXI

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Desafío

Reality Show

Andrea Serna

Caracol Televisión