Desafío Siglo XXI: Zambrano y Miryan remontan y se coronan campeones

La gran final del Desafío Siglo XXI dejó un giro inesperado: Anthony Zambrano y Miryan lograron imponerse en la segunda etapa de la prueba definitiva y se quedaron con la Copa Desafío Siglo XXI, a pesar de haber arrancado con desventaja frente a Rata y Valentina.

La competencia se abrió con la prueba del Box Negro, un circuito lleno de obstáculos donde la velocidad y la resistencia marcaron la diferencia. En ese primer tramo, Rata y Valentina fueron los más rápidos, lo que les permitió asegurar una ventaja estratégica y quedarse con los primeros 600 millones de pesos.

Con ese resultado, Zambrano y Miryan quedaron obligados a remontar en la segunda fase. La producción explicó que el título se definiría con un recorrido real hasta Cartagena, sin apoyo económico adicional. Cada pareja debía moverse con lo que consiguiera en el camino, gestionando transporte, tiempo y energía.

La dupla conformada por Zambrano y Miryan apostó por acelerar el ritmo desde el inicio del trayecto. A pesar de salir después que sus rivales, tomaron decisiones rápidas sobre rutas y medios de transporte, lo que les permitió reducir la diferencia.

Anthony Zambrano y Miryan ganan el Desafío Siglo XXI

El trayecto dejó en evidencia que esta final no dependía solo del cuerpo, sino de la cabeza. Cada elección podía ahorrar o perder minutos. Mientras Rata y Valentina intentaban sostener la ventaja lograda en el Box Negro, Zambrano y Miryan encontraron una ruta más eficiente que les permitió llegar primero al punto final en Cartagena.

Zambrano, ganador del Desafío 2025

Con esa llegada, se quedaron con el trofeo y con la parte restante del premio económico. En total, el dinero se repartió: 600 millones para Rata y Valentina por ganar la primera fase, y 600 millones para Zambrano y Miryan, quienes además levantaron la copa como campeones absolutos de la temporada.

Durante la emisión, Andrea Serna recordó que esta modalidad buscaba probar la capacidad de reacción de los competidores en un entorno real, donde no había circuitos diseñados ni ayudas externas. En ese escenario, la remontada de Zambrano y Miryan fue el factor decisivo.

Rata y Valentina, pese a perder la final, cerraron la competencia como los dominadores del Box Negro, dejando claro que su fortaleza estuvo en el circuito físico. La segunda fase, sin embargo, cambió completamente el panorama.