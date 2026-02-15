La decisión de Rata con el dinero si gana el Desafío, ¿traición a Valentina?

La conversación sobre el dinero cambió el ambiente en el Desafío del Siglo XXI luego de una pregunta directa de la presentadora Andrea Serna. Antes de dar detalles sobre la próxima prueba, la conductora quiso saber qué harían las parejas semifinalistas con el premio mayor en caso de ganar.

En ese momento, estaban conectadas las tres duplas que siguen en competencia: Zambrano y Miryan, Valkyria y Gio, y Rata junto a Valentina. La pregunta parecía sencilla, pero terminó abriendo un debate que dejó tensiones visibles.

Los primeros en responder fueron Zambrano y Miryan. El deportista explicó que tenía un compromiso previo para entregar una parte del dinero a Leo y Rosa. Después de cumplir con ese acuerdo, aseguró que lo restante se dividiría en partes iguales con su compañera. Su respuesta fue directa y sin rodeos.

Luego hablaron Gio y Valkyria. Ambos coincidieron en que, si ganan, repartirán el premio por mitades. La dupla reafirmó que su plan es mantener una distribución equitativa del dinero, sin condiciones adicionales.

¿Rata le incumplió a Valentina?

Cuando llegó el turno de Rata, el tono cambió. El participante explicó que, si obtiene los 1.200 millones de pesos, no hará una división en partes iguales con Valentina. Según dijo, él se quedará con la mayor parte del premio y entregará 350 millones de pesos a su compañera.

Mientras Rata explicaba su postura, Valentina permaneció en silencio. La decisión no era nueva entre ellos, pues ya lo habían hablado antes, pero la presentadora no tenía conocimiento de ese acuerdo hasta ese momento. Por eso, la revelación sorprendió tanto en el set como entre los demás competidores.

La diferencia entre las posturas quedó clara: dos parejas hablaron de dividir el dinero por mitades, mientras que Rata dejó en evidencia que su trato con Valentina es distinto. La cifra que mencionó llamó la atención porque implica que ella recibiría menos dinero que los integrantes de otras duplas en caso de victoria.

Valentina se pronunció tras la decisión de Rata

Después de escuchar a todos, Andrea Serna los citó al Box Amarillo para disputar la semifinal. En esa instancia, además del paso a la siguiente ronda, estaba en juego un premio adicional de 20 millones de pesos para quien ganara la prueba.

Una vez terminó el anuncio, los participantes comenzaron a hablar entre ellos. Valentina comentó a sus compañeras que no tenía previsto seguir en competencia por una suma menor de dinero. Sus palabras dejaron ver que la decisión de su dupla no la tenía del todo tranquila.

En esas conversaciones también surgió otra idea: varios coincidieron en que el juego cambia desde el momento en que viajaron a Cartagena. Para ellos, el contexto es distinto y las reglas no solo aplican a las pruebas físicas, sino también a la manera en que se reparte el premio.