Final del Desafío Siglo XXI: así puedes verla gratis online y EN VIVO

El Desafío Siglo XXI está a horas de conocer a la pareja ganadora de esta temporada. La producción confirmó oficialmente que la gran final será este martes, 17 de febrero, y marcará el cierre de meses de competencia entre los participantes que lograron llegar hasta la última prueba.

Zambrano, Miryan, Rata y Valentina se convirtieron en los finalistas del Desafío Siglo XXI y serán quienes se enfrenten por el título y el premio principal. La gran final del Desafío Siglo XXI está a la vuelta de la esquina y estas son las duplas que se medirán en el reto definitivo.

La final del programa, una de las emisiones más esperadas por la audiencia colombiana, será transmitida en vivo este martes 17 de febrero a las 8:00 p.m. por la señal principal de Caracol Televisión, poco después del bloque de Noticias Caracol.



Esta emisión marcará el momento en que se conocerán los nombres de los ganadores de la competencia, después de superar pruebas físicas, estrategias de equipo y desafíos de resistencia que definieron a las parejas semifinalistas en las semanas previas.



¿Cómo y dónde ver la final del Desafío Siglo XXI?

Además de la transmisión por televisión abierta, los fanáticos del reality tendrán opciones digitales para seguir el capítulo final. La producción confirmó que quienes prefieran ver en internet podrán acceder al contenido a través de la plataforma Ditu, que ofrecerá la señal en vivo junto con material adicional relacionado con el cierre de esta temporada.

La estrategia de transmisión multiplataforma busca facilitar el acceso a los televidentes, debido a que muchos eligen seguir los programas desde dispositivos móviles o conexiones por internet.

Andrea Serna y Mafe Aristizábal, presentadoras del programa, estarán al frente de la final desde La Ciudad de las Cajas, lugar donde se desarrollan las pruebas más exigentes y donde se vivirá el desenlace de esta temporada.

En esta etapa definitiva, las parejas que alcanzaron la semifinal y aún compiten lo hacen con un objetivo claro, quedarse con el premio mayor y dejar huella en una de las ediciones más intensas del reality colombiano.

Canales para ver EN VIVO la final del Desafío Siglo XXI- GRATIS

1. Señal principal de Caracol Televisión

La emisión será en vivo a las 8:00 p.m. Este horario es el mismo que ha manejado el programa durante la mayor parte de la temporada y permite mantener continuidad con la programación del canal. La señal abierta está disponible en todo el país a través de la red nacional de televisión.

2. Plataforma de transmisión digital Ditu

La producción confirmó que quienes prefieran conectarse desde dispositivos móviles, computadores u otras plataformas podrán hacerlo a través de Ditu, el servicio que Caracol Televisión ha utilizado para la emisión digital de contenidos del Desafío y para material adicional de la temporada. La plataforma ofrecerá transmisión en vivo del capítulo final, junto con contenido complementario sobre el cierre del reality.

3. Señal en vivo de caracoltv.com

Si lo prefieres, solo debes ingresar a https://www.caracoltv.com/ y hacer clic en el botón rojo ‘EN VIVO’ que aparece en la parte superior de la pantalla. Recuerda hacerlo a las 8:00 de la noche para no perderte la gran final.

¿Cuánto es el premio que se lleva el ganador del Desafío Siglo XXI?

El ganador del Desafío Siglo XXI se llevará 1.200 millones de pesos, a los que se suma el dinero que haya acumulado de forma individual durante su permanencia en el programa.

Vale la pena recordar que, en varias pruebas, los patrocinadores han entregado premios adicionales en efectivo, lo que ha permitido que algunos participantes incrementen su bolsa personal. Además, la dinámica de la moneda implementada esta temporada hizo posible que los competidores reunieran más dinero a lo largo de la competencia, influyendo directamente en el monto final que podría recibir quien levante el trofeo.