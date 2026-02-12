William Dau revela quién es el hombre que lo agredió en sus partes: “Tenía doble sevicia”

Uno de los videos virales en los últimos días, es donde el exalcalde de Cartagena William Dau iba caminando por un espacio abierto y un hombre en reiteradas ocasiones lo agrede en sus partes. Ante esto, el mismo exfuncionario publicó paso por el Klub de La Kalle y entregó detalles sobre esta situación.

Dau no solo identificó a su agresor, sino que reveló los oscuros nexos que este hombre tendría con la actual administración distrital de esta zona del país, según opinión. Inicialmente, afirmó que el sujeto que aparece en el video pellizcándole las nalgas es Jaime Herrera.

Este fue enfático al aclarar que no existe ningún tipo de amistad o confianza con esta persona: "A ese tipo que me agarró las nalgas yo jamás lo había visto antes, no es amigo mío ni conocido ni jamás habíamos usado la palabra", mencionó mientras recordaba este episodio.



Sin embargo, Dau sí reconoció su rostro de investigaciones previas y fotografías que según él había visto previamente. Lo describió como un "lavapedro" o "pullón", términos costeños para referirse a alguien que hace trabajos mandados o que tiene una relación de extrema cercanía con otra persona.



¿Qué más dijo William Dau sobre esta situación?

Fiel a su estilo Wiliam Dau compartió una declaración fuerte: "Yo lo ubicaba que era uno de los maridos fijo de Dumek Turbay de hace más de 20 años". Según el exalcalde, Herrera y el actual alcalde de Cartagena mantienen una relación personal y laboral desde el año 2003.

Inicialmente, se llegó a pensar que este video era un acto premeditado, no una broma, al punto que para algunos, esto parecería una mamadera de gallo. Sin embargo, Dau asegura que se trató de algo planeado con "cinismo y premeditación".

El exalcalde relató que mientras Herrera lo acosaba, otro funcionario del distrito, un fotógrafo profesional, grababa todo con dos teléfonos para asegurar que el contenido se volviera viral y humillante.

Dau explicó que inicialmente sonrió porque pensó que era una broma de un amigo, pero su reacción cambió drásticamente al darse cuenta de quién era y de la gravedad del contacto físico, situación que molesto al exmandatario y provocó las reacciones que se evidencian en el video de redes sociales.

