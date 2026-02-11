Él es DJ Dever, ha colaborado con artistas como J Balvin, Kevin Roldán, Nacho y más

DJ Dever, cuyo nombre real es Deverson José Ríos, es un artista de champeta urbana nacido en Cartagena de Indias, una ciudad donde la música no se explica: se siente. Desde niño creció rodeado de sonidos africanos gracias a su padre, quien manejaba un picó, esas grandes máquinas de sonido que han marcado la historia musical de la costa Caribe.

Entre bajos potentes y melodías extranjeras, empezó a desarrollar un gusto especial por la mezcla de ritmos.

Puedes leer: Esto se sabe sobre DJ Dever, cartagenero desaparecido: “Lo amarraron y le quitaron la ropa”



Con el tiempo, amigos de su barrio lo acercaron al dancehall y al reguetón. Esa combinación despertó en él una idea que terminaría definiendo su estilo: unir la champeta tradicional con sonidos urbanos.

Fue así como comenzó a producir música junto a su vecino Lil Silvio, quien más adelante se convertiría en una de las figuras del género. Desde entonces, en los barrios de Cartagena empezó a escucharse que había un joven que lograba mezclar lo local con lo urbano.

Publicidad

A partir de 2008, varios artistas emergentes comenzaron a llegar a sus fiestas y eventos. Entre ellos estaba Kevin Flórez, quien en ese momento aún no era ampliamente conocido. Esos espacios se convirtieron en vitrinas donde sonaban las producciones nuevas y se iba formando un movimiento musical que después ganaría fuerza en todo el país.

¿Qué pasó con DJ Dever? /Foto: redes sociales

Publicidad

DJ Dever ha colaborado con grandes artistas

Con el paso de los años, DJ Dever consolidó su perfil como productor y animador de eventos. Ha grabado más de 20 producciones musicales y ha trabajado con nombres como Kevin Flórez, Twister La Voz, Kevin Roldán, Nacho y J Balvin. Su propuesta siempre ha tenido como base la champeta, pero sumando elementos urbanos y tropicales que amplían su alcance.

Uno de los encuentros más importantes en su carrera fue con Sandy Tabacinic, gestora cultural cartagenera especializada en champeta afrolatina. Juntos, a través de SNYD Music, impulsaron colaboraciones con artistas del continente africano, creando fusiones donde la champeta dialoga con ritmos urbanos y sonidos tropicales de la costa.

Puedes leer: La propuesta más atrevida que ha recibido La Toxi Costeña desde que ganó fama

Actualmente, DJ Dever trabaja en proyectos internacionales con la idea de llevar la cultura costeña a otros públicos. Ha desarrollado alianzas con artistas como Young F, Criss y Ronny, Big Yamo, Koffee, Zaider y Kevin Flórez. Además, con apoyo de contactos en Estados Unidos, se han sumado nuevos nombres al grupo de trabajo.

DJ Dever

¿Qué se sabe de la desaparición de DJ Dever?

En medio de su actividad musical, DJ Dever fue reportado como desaparecido luego de viajar a una presentación fuera de Cartagena. Según versiones cercanas, habría sido contactado para un evento privado y se desplazó junto a parte de su equipo. Al llegar al lugar, el ambiente le generó desconfianza y alcanzó a enviar su ubicación a su pareja, advirtiendo que algo no le parecía normal.

De acuerdo con testimonios de personas cercanas al artista, posteriormente habría sido retenido junto a parte de su equipo y despojado de sus pertenencias. Las bailarinas que lo acompañaban habrían sido dejadas en libertad horas después, mientras que sobre el paradero del DJ no se tenía claridad en ese momento.

Publicidad

La Alcaldía de Cartagena informó que activó protocolos de coordinación con las autoridades del Atlántico, región donde habrían ocurrido los hechos. El caso quedó en manos de los organismos competentes, mientras familiares, colegas y seguidores del género champeta se mantienen atentos a cualquier información que permita ubicar al artista cartagenero.

