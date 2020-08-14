La Kalle champeta
champeta
¿Nuevo amor en el horizonte? 'La Yise' y cantante urbano protagonizan beso comprometedor
En una transmisión en directo, se dejó ver un lado extremadamente cariñoso con la influencer Gisselle, generando especulación sobre un romance entre la influencer y el cantante.
Kevin Flórez destapa la rivalidad de años con Mr. Black: "Dividimos en lugar de unir"
El cantante de champeta compartió para El Klub la experiencia amarga que tuvo al lado de Mr. Black y el proceso para ser quienes son hoy en día.
Mr. Black dejó Colombia: esta sería la razón por la que se fue
El artista de champeta dejó el país en compañía de su esposa Yuranis León, quien al parecer fue la más afectada con la decisión.
Mr. Black y Kevin Flórez hablan sin tapujo de la rivalidad que tuvieron
Los exponentes de la champeta Mr. Black y Kevin Flórez hablaron por primera vez de los problemas que tuvieron, según ellos, por chismes y rumores.
Se revela la verdadera causa de muerte del hijo de Mr Black
El artista atraviesa un duro momento y ha recibido el apoyo de artistas y personalidades que se solidarizan con su tragedia.
¡Triste noticia! Murió el hijo del cantante de champeta Mr. Black
El cantante dio a conocer la noticia a través de su cuenta de Instagram
'El Avioncito' de Giblack se convierte en tendencia mundial
Influencers de diferentes países del mundo han replicado el popular baile de champeta en redes sociales.
Atención: Mr. Black sufrió un accidente en vía a Cartagena; su esposa resultó herida
El conductor del vehículo habría sufrido un infarto cuando se movilizaban a la altura de Turbaco, Bolívar.
"Se mueve más un Alka-Seltzer en una mazamorra": La Liendra bailó champeta con Mr. Black
Mr. Black compartió el video en sus redes sociales donde se ve baliando con La Liendra.
Video: Estefanía Borge bailó champeta en pantys y hasta Alejandro Sanz comentó
Con el video, la actriz de Barranquilla quería mostrar que, como a todas, la cola se le mueve y también tiene celulitis, pero se ama tal cual como es.