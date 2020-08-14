En vivo
VIDEO: EL DÍA QUE YEISON JIMÉNEZ CAYÓ EN BROMA
MUERE CANTANTE EN AVIÓN
YEISON JIMÉNEZ: FECHA EN EL CAMPÍN
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

La Kalle  / champeta

champeta

  • ¿Nuevo amor en el horizonte? La Yise y cantante de Cartagena protagonizan beso comprometedor
    ¿Nuevo amor en el horizonte? La Yise y cantante de Cartagena protagonizan beso comprometedor
    Foto: cuenta de Instagram @gisselleleone
    Farándula

    ¿Nuevo amor en el horizonte? 'La Yise' y cantante urbano protagonizan beso comprometedor

    En una transmisión en directo, se dejó ver un lado extremadamente cariñoso con la influencer Gisselle, generando especulación sobre un romance entre la influencer y el cantante.

  • Kevin Flórez destapa la rivalidad de años con Mr. Black: "Dividimos en lugar de unir"
    Kevin Flórez destapa la rivalidad de años con Mr. Black: "Dividimos en lugar de unir"
    Foto: Instagram @kevinflorezmusic y @mrblackelpresidente
    Farándula

    Kevin Flórez destapa la rivalidad de años con Mr. Black: "Dividimos en lugar de unir"

    El cantante de champeta compartió para El Klub la experiencia amarga que tuvo al lado de Mr. Black y el proceso para ser quienes son hoy en día.

  • Mr. Black y Yuranis León dejaron Colombia
    Mr. Black y Yuranis León dejaron Colombia
    / Foto: Instagram @yuranisleonmrblack y @mrblackelpresidente
    Farándula

    Mr. Black dejó Colombia: esta sería la razón por la que se fue

    El artista de champeta dejó el país en compañía de su esposa Yuranis León, quien al parecer fue la más afectada con la decisión.

  • Kevin Flórez y Mr. Black, cantantes de música champeta
    Kevin Flórez y Mr. Black, cantantes de música champeta
    / Foto: Instagram @kevinflorezmusic y @mrblackelpresidente
    Música

    Mr. Black y Kevin Flórez hablan sin tapujo de la rivalidad que tuvieron

    Los exponentes de la champeta Mr. Black y Kevin Flórez hablaron por primera vez de los problemas que tuvieron, según ellos, por chismes y rumores.

  • 24171_Mr. Black // FOTO: Instagram
    Mr. Black // FOTO: Instagram
    Mr. Black // FOTO: Instagram
    Farándula

    Se revela la verdadera causa de muerte del hijo de Mr Black

    El artista atraviesa un duro momento y ha recibido el apoyo de artistas y personalidades que se solidarizan con su tragedia.

  • Mr Black
    Captura de pantalla: Instagram
    Farándula

    ¡Triste noticia! Murió el hijo del cantante de champeta Mr. Black

    El cantante dio a conocer la noticia a través de su cuenta de Instagram

  • “El Avioncito” de Giblack es tendencia mundial
    “El Avioncito” de Giblack es tendencia mundial
    /Foto: Cortesía
    Música

    'El Avioncito' de Giblack se convierte en tendencia mundial

    Influencers de diferentes países del mundo han replicado el popular baile de champeta en redes sociales.

  • Mr. Black sufre accidente de tránsito
    Mr. Black sufre accidente de tránsito
    /Foto: Twitter
    Música

    Atención: Mr. Black sufrió un accidente en vía a Cartagena; su esposa resultó herida

    El conductor del vehículo habría sufrido un infarto cuando se movilizaban a la altura de Turbaco, Bolívar.

  • La Liendra y Mr. Black
    La Liendra y Mr. Black gozaron al ritmo de la champeta.
    Foto tomada de @mrblackelpresidente
    Virales

    "Se mueve más un Alka-Seltzer en una mazamorra": La Liendra bailó champeta con Mr. Black

    Mr. Black compartió el video en sus redes sociales donde se ve baliando con La Liendra.

  • 17196_La Kalle. Estefanía Borge / Foto: Instagram
    La Kalle. Estefanía Borge / Foto: Instagram
    La Kalle. Estefanía Borge / Foto: Instagram
    Farándula

    Video: Estefanía Borge bailó champeta en pantys y hasta Alejandro Sanz comentó

    Con el video, la actriz de Barranquilla quería mostrar que, como a todas, la cola se le mueve y también tiene celulitis, pero se ama tal cual como es.

