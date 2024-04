El cantante de champeta Mr. Black es uno de los más representativos de este género caribeño, que día a día tiene más acogida por el público, llegando a pegarse en ciudades como Bogotá, que culturalmente son muy distintas a las ciudades caribeñas, pero que ha aceptado los géneros tropicales. Pero así mismo salen más artistas que le apuestan a este género, lo que crea más competencia y hace que los exponentes de la 'vieja escuela' deban reinventarse y buscar nuevos horizontes.

Al parecer esto fue lo que decidió Mr. Black, quien sorprendió a sus seguidores al irse del país junto a su esposa Yuranis León. La noticia la dio la también artista, quien publicó un emotivo video desde el aeropuerto, en el que se le ve ir a la sala de esperar y abordar el avión en el que van su nuevo hogar.

"Seguramente si me hubiera preparado para este momento no hubiese sido capaz de dar el paso, sé que esto es solo un hasta luego para abrir puertas grandes, llenas de éxito, desde cero sin ningún miedo, no es fácil dejar una vida para ir en busca de una mejor, pero sé que de esto DIOS nos trae bendiciones por montón", dejó la artista en un mensaje que acompañaba el video, dejando claro que el tema la ha afectado mucho.

Yuranis finalizó dejando un emotivo mensaje para sus seres queridos y unas palabras que ilusionan a sus seguidores: "Aquí dejo el primer amor de mamá, mis perritos, grandes y maravillosos amigos, mi equipo de trabajo. Pero antes que extrañarlos es decirle GRACIAS porque creyeron, estuvieron hasta el último momento. Gracias a todas las marcas que creen en mí, tenemos yura para rato".

Ninguno de los dos artistas dio detalles de las razones de su partida. Sin embargo, el programa La Red indicó en sus redes que su destino era Estados Unidos, al parecer porque les dieron la residencia y estarían a la espera de la Green Card: "Les dieron la residencia según nos contó la intérprete de ‘Sailor Moon’ y que ahoran están a la espera de la Green Card y por eso decidieron radicarse allá por un tiempo y aprovechar para abrir más las puertas al género de la champeta".

