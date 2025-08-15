Paola Rey destapó cuál es su mayor inseguridad; la atormentó de niña

Paola Rey es una de las actrices más destacadas del entretenimiento colombiano. Su talento logro llevarla a participar en importantes producciones como La mujer en el espejo, Las muñecas de la mafia y Pasión de gavilanes, consolidando así una carrera artística desde muy joven, cuando debutó en Fuego verde.

A lo largo de su trayectoria, Paola también se gano el cariño del público no solo por su talento, sino por su carisma y autenticidad, cualidades que la hicieron brillar incluso en los momentos más exigentes de su carrera, donde su sensibilidad emocional le permitió conectar con personajes complejos y profundamente humanos.



Sin embargo, detrás de ese éxito hay una historia de superación personal. En una entrevista con Tenis con Paula García, la actriz habló abiertamente sobre las inseguridades que enfrenta desde pequeña.

Aunque no tiene claro en qué momento surgieron, reconoce que marcaron su vida de forma silenciosa. “Siempre me creí el ‘patito feo’”, confesó, al hablar sobre la presión que existe en el medio frente a la imagen física.

En una industria donde la apariencia suele tener un peso desmedido, Paola aprendió a lidiar con las comparaciones, las expectativas y los estándares irreales que muchas veces afectan la autoestima.

Irónicamente, su carrera en la actuación es una herramienta de sanación y crecimiento. Aunque al principio le costó aceptarse físicamente, enfrentó sus miedos a través de los papeles que interpretó, como el de la telenovela ¿Por qué diablos?, donde tuvo que usar ropa que no la hacía sentir cómoda.

“¿Y qué vas a hacer?”, se preguntaba cada vez que enfrentaba estos retos, decidiendo convertirlos en aprendizajes. Cada personaje le permitió conocerse mejor, explorar nuevas facetas de sí misma y, poco a poco, reconciliarse con su reflejo en el espejo.

Paola también compartió que su maternidad logro ser uno de sus más grandes sueños cumplidos. Junto a su pareja de más de 18 años, el actor Juan Carlos Vargas, formó una familia con sentido y equilibrio a su vida.

Habló con franqueza sobre la importancia de encontrar armonía entre su faceta personal y profesional, algo que hoy en día la inspira profundamente. La llegada de sus hijos no solo transformó su rutina, sino también su forma de ver el mundo y de valorarse como mujer.

A pesar de los desafíos, la actriz logro transformar sus inseguridades en fortalezas. “Hoy me miro al espejo y digo: me gusta cómo soy. Nunca he buscado compararme”, expresó, dejando claro que su proceso es de aceptación, amor propio y evolución constante.

Paola Rey, más allá de los reflectores, representa a muchas mujeres que luchan por sentirse bien consigo mismas, que se caen, se levantan y siguen adelante con determinación, demostrando que el verdadero éxito comienza por dentro.

