La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Cámara de seguridad capta ultimas imágenes de Yeison Jiménez antes de perder la vida

Cámara de seguridad capta ultimas imágenes de Yeison Jiménez antes de perder la vida

Un video inédito captado por una cámara de seguridad en las afueras de Paipa se covirtió en uno de los testimonios más conmovedor de las últimas horas de Yeison Jiménez.

Cámara de seguridad capta ultimas imágenes de Yeison Jiménez antes de perder la vida
Cámara de seguridad capta ultimas imágenes de Yeison Jiménez antes de perder la vida
Foto: Redes sociales y captura de El Tiempo
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 11 de ene, 2026

La tarde del sábado 10 de enero de 2026 transcurría con una normalidad engañosa en el departamento de Boyacá.

Mientras el país se preparaba para verlo brillar en una presentación en Marinilla, Antioquia, una cámara de seguridad del establecimiento "Golosinas, helados y amasijos Belén S.A.S" registraba lo que hoy son las últimas imágenes con vida del máximo exponente de la música popular colombiana.

El reloj marcaba exactamente las 2:18 p. m. cuando un hombre vestido impecablemente de blanco ingresó al local: era Yeison Jiménez.

En el video, compartido por El Tiempo, se percibe la esencia que llevó a Jiménez a la cima: su cercanía con la gente.

Lejos de la suntuosidad de los escenarios que solía abarrotar, como el Estadio El Campín donde reunió a más de 40,000 personas meses atrás, el cantante se mostró como un turista más.

Acompañado por tres de sus músicos, Yeison se acercó al mostrador para preguntar con curiosidad: "¿Cuál es el mejor queso campesino?".

Los testigos del lugar, entre ellos una joven empleada que atendió al grupo, relataron con asombro la humildad del artista.

Según su testimonio, Jiménez no solo compró productos típicos boyacenses, sino que se tomó el tiempo para degustar queso con bocadillo y acceder amablemente a fotografiarse con el personal del establecimiento.

Tras despedirse con la sonrisa que lo caracterizaba, subió a su vehículo para dirigirse al aeropuerto, donde la avioneta Piper Navajo PA-31, de matrícula N325FA, ya lo esperaba para su último vuelo.

Lo que hace que estas imágenes sean particularmente desgarradoras es el contraste entre la calma de la tienda y la violencia del accidente que ocurriría poco después.

La aeronave, que despegó con destino a Medellín, no logró alcanzar la altura necesaria y terminó incinerada en un potrero muy cerca del final de la pista en la vereda Romitas.

En el siniestro perdieron la vida seis personas, incluyendo a Jiménez, su representante Jefferson Osorio, su asistente Óscar Marín, el fotógrafo Weisman Mora, y la tripulación compuesta por Juan Manuel Rodríguez y el piloto Carlos Fernando Torres.

Este video de seguridad se suma a otras piezas digitales que han cobrado un tinte premonitorio. Horas antes, el artista había publicado un mensaje en sus redes sociales citando su canción ‘Ni tengo ni necesito’, con la frase: “Siempre humilde porque lo que Dios da, también lo puede quitar”.

Mira también: Yeison Jiménez vio su fallecimiento en un sueño; le mostraron tres veces que sería en avioneta

