Fallece el influencer y tiktoker colombiano Alejo Little: esto se sabe sobre las causas

Este 13 de marzo se confirmó el fallecimiento de Alejo Little, reconocido creador de contenido, diseñador gráfico y conferencista originario de Medellín. L

a información comenzó a circular en redes sociales a través de mensajes publicados por amigos cercanos y otros influenciadores, quienes expresaron su tristeza y enviaron palabras de despedida.

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Hasta el momento, no se ha informado oficialmente cuál fue la causa de su muerte. Aunque el creador de contenido padecía diversas afecciones de salud, la razón exacta de su fallecimiento permanece sin confirmación pública, lo que ha generado inquietud entre sus seguidores.



¿Quién era Alejo Little?

Alejo Little, cuyo nombre real era David Alejandro Peláez Marín, nació el 10 de febrero de 1993 y se hizo conocido por su personalidad carismática y su contenido de humor.

Su historia llamó la atención desde el inicio debido a que vivía con displasia ósea, una condición genética que afectó el desarrollo de sus huesos y determinó su estatura, cercana a los 90 centímetros.

Según relatos compartidos por él mismo en entrevistas y conferencias, al nacer los médicos pronosticaron una expectativa de vida muy corta. Sin embargo, con el paso de los años se convirtió en un ejemplo de perseverancia dentro del mundo digital, llegando a reunir millones de seguidores en plataformas como Instagram y TikTok.

Fallece el influencer y tiktoker colombiano Alejo Little

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Su popularidad comenzó con videos de humor publicados en redes, donde combinaba situaciones cotidianas con un estilo directo y cercano.

Ese contenido lo llevó a colaborar con diferentes figuras del entretenimiento e incluso a trabajar en la gestión de cuentas digitales para artistas de alto perfil como Karol G, antes de dedicarse por completo a su marca personal.

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Además de su faceta como influencer, Alejo también se destacó como conferencista. Visitaba colegios, universidades y empresas con charlas centradas en la prevención del acoso escolar y la importancia de la aceptación personal. Bajo el lema “Bullying sin medida es amarse sin medida”, compartía experiencias de su infancia y promovía mensajes de respeto y empatía.

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Su participación en la vida pública no se limitó al ámbito digital. En 2019 aspiró al Concejo de Medellín por el partido Alianza Social Independiente (ASI), con propuestas enfocadas en el arte, la cultura y la inclusión social. Aunque no resultó elegido, su candidatura amplió su visibilidad y reforzó su imagen como líder de opinión entre jóvenes.

Tras conocerse su fallecimiento, múltiples creadores de contenido comenzaron a publicar mensajes recordando momentos compartidos con él. Fotografías, videos antiguos y dedicatorias inundaron las redes sociales, reflejando el impacto que tuvo en la comunidad digital.