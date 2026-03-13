Cintia Cossio rompe el silencio y revela quién es el “verdadero” padre de su segundo hijo

La creadora de contenido Cintia Cossio volvió a encender las redes sociales con un video que dejó a miles de seguidores confundidos, divertidos y comentando sin parar.

En el clip, la influenciadora presenta al supuesto “verdadero” padre de su segundo hijo, Lorenzo, en una escena que rápidamente se volvió viral. Todo ocurrió durante una dinámica con el también creador digital JH de la Cruz.

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El video, publicado en plataformas como TikTok, muestra el momento en que Cintia llega al lugar donde él se encontraba compartiendo con el hijo mayor de la influencer. En brazos lleva al pequeño Lorenzo y, entre risas, lanza una frase que descoloca a todos los presentes.

Con tono juguetón, Cintia le reclama por no haber respondido económicamente por el menor y acto seguido le dice al bebé que ese hombre es su padre.

La reacción de JH de la Cruz es inmediata: niega entre carcajadas cualquier responsabilidad. Sin embargo, la influencer insiste, señalando que el niño se parece a él, lo que hace que la escena resulte aún más cómica.

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El momento, claramente planteado como una broma, generó todo tipo de interpretaciones. Algunos seguidores se sorprendieron al pensar que podría tratarse de una revelación real.

Cintia Cossio tendrá bebé y revela si es niño o niña /Foto: Instagram @soycintiacossio

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¿Quién es el papá del segundo hijo de Cintia Cossio?

La curiosidad aumentó porque la vida personal de Cintia Cossio suele despertar gran interés entre sus fans. Su relación con Johan López, pareja sentimental y padre de su primer hijo, ha sido seguida de cerca durante años.

Ambos han compartido momentos de cercanía, distanciamiento y reconciliación a través de sus redes, lo que hace que cualquier novedad sobre su familia genere conversación inmediata.

En este caso, la realidad es más simple que el juego planteado en el video. Johan López sí es el padre de Lorenzo, el segundo hijo de la pareja. Tras atravesar una breve pausa en su relación debido a diferencias personales, decidieron retomar su historia y poco después anunciaron que agrandarían la familia.

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La llegada del pequeño Lorenzo marcó una nueva etapa para ambos, que volvieron a mostrarse juntos y enfocados en su vida familiar. Desde entonces, han compartido imágenes y momentos cotidianos que reflejan esa reconciliación.

Aunque todo fue una situación jocosa, el episodio volvió a poner a la influencer en el centro de la conversación. Su nombre continúa siendo uno de los más mencionados dentro del entretenimiento en redes, especialmente cuando se trata de temas relacionados con su vida personal y familiar.

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