¡Ya inició Popular al Parque 2026! El cartel de lujo que está encendiendo el Simón Bolívar

Bogotá comenzó a vibrar oficialmente con la tercera edición de Popular al Parque 2026. Este festival, que ya es un referente para los amantes de los sonidos que definen nuestra identidad, inició por todo lo alto en el emblemático Parque Simón Bolívar.

La jornada inaugural estuvo marcada por la emoción y el talento local. Fue Oscar Roa quien tuvo el honor de abrir el evento, dando el primer paso en esta celebración que rinde homenaje a la cultura y las raíces populares.

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Bajo el concepto de "Música regional, latidos del sentir popular", el festival busca conectar tus emociones con los ritmos que han acompañado a los colombianos durante décadas.



¿Qué artistas se presentan en Popular al Parque 2026 el sábado 6 de junio?

Si tienes planeado asistir hoy mismo o quieres saber quiénes son los encargados de ponerle banda sonora a este sábado, toma nota de la programación.

El cartel para este 6 de junio destaca por una mezcla poderosa de experiencia y juventud.

Además de la apertura de Oscar Roa, el escenario recibirá a figuras como Bryan Camacho, Dareska y el joven talento de Sebastián Ayala.

La cuota de sentimiento clásico estará a cargo de Hernán Gómez, mientras que la fuerza femenina se sentirá con la presentación de Marbelle, reconocida por su trayectoria única en la "tecnocarrilera".

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Para cerrar con broche de oro, los asistentes podrán disfrutar de Los Tucanes de Tijuana, una verdadera institución de la música regional mexicana que traerá todo el sabor de sus corridos y melodías bailables al corazón de Bogotá.

¿Cuáles son los requisitos y el lugar para asistir al Festival Popular al Parque 2026?

Este evento, organizado por el Instituto Distrital de las Artes (Idartes), es de entrada libre para toda la ciudadanía, lo que lo convierte en un plan imperdible para este fin de semana.

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Sin embargo, debes tener en cuenta que el acceso es exclusivo para personas mayores de 18 años.

El epicentro de esta fiesta cultural masiva es el Parque Simón Bolívar, donde durante este sábado 6 y domingo 7 de junio se vivirá una propuesta sonora diversa.

No solo escucharás música popular y rancheras; la oferta integra géneros como la carranga, el bolero, el mariachi, los corridos mexicanos e incluso influencias de tangos y valses argentinos.

El festival también es una vitrina para el relevo generacional. Artistas como Brayan Camacho, Daniel Merak y Kristian Camilo tienen la oportunidad de mostrar su talento ante miles de personas, demostrando que el género está más vivo que nunca.

Además de las estrellas ya mencionadas, la expectativa sigue alta, pues Idartes confirmó que aún queda un artista por confirmar para completar esta nómina de lujo.