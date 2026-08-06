Karol G reveló el tracklist de su nuevo álbum: Drake, Bruno Mars y las canciones oficiales

Karol G confirmó que "No me arrepiento de sentir tanto" será el sexto álbum de estudio de su carrera. La cantante colombiana reveló el nombre del proyecto, la fecha de lanzamiento, la lista completa de canciones y los artistas que harán parte de esta nueva producción musical.

El anuncio también permitió conocer la imagen que acompañará esta etapa. La portada presenta una propuesta mucho más sobria, dominada por tonos azules claros y una fotografía que refleja una faceta distinta de Carolina Giraldo Navarro frente a sus seguidores.

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Según explicó la artista, las canciones abordarán emociones relacionadas con la pérdida, el dolor, la frustración y el amor desde diferentes perspectivas. Esa propuesta ya comenzó a despertar reacciones en redes sociales, donde sus seguidores respondieron utilizando corazones azules para respaldar esta nueva etapa.



¿Cuándo sale el nuevo álbum de Karol G?

El lanzamiento oficial de "No me arrepiento de sentir tanto" quedó programado para el viernes 7 de agosto de 2026. Desde esa fecha, el disco estará disponible en todas las plataformas digitales con un total de 15 canciones.

Algunos temas ya habían sido interpretados previamente durante presentaciones en vivo. En abril, Karol G sorprendió al público del Festival Coachella, en California, al interpretar 'Después de ti', acompañada por la guitarra de Greg Gonzalez.

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Más adelante, durante una presentación en Chicago realizada en julio, la artista también dio un adelanto de "Matadora", otra de las canciones que ahora hace parte oficialmente del nuevo trabajo discográfico.

Karol G reveló la lista oficial de canciones de 'No me arrepiento de sentir tanto', destacando colaboraciones con Drake, Bruno Mars y Greg Gonzalez Foto collage realizado por La Kalle; Instagram @karolg

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El listado completo incluye:



Te llevas To



Maybe



Bebiendo lágrimas



Ahí (con Drake)



Final feliz



Still (con Bruno Mars)



Alguien que te amaba



Matadora



For U My Love



Si lo ven



Bby Wow (con Judeline y Rusowsky)



¿Con quién andará?



Eclipse



Después de ti (con Greg Gonzalez)



No me arrepiento de sentir tanto

¿Quiénes colaboran con Karol G en su nuevo disco?

Uno de los anuncios que más llamó la atención fue la participación de Drake, quien aparece en la canción "Ahí". Durante varios meses circularon rumores sobre una posible colaboración entre ambos artistas, especialmente después de que el rapero asistiera a uno de los conciertos de la colombiana en Toronto.

La otra gran sorpresa llegó con la confirmación de Bruno Mars como invitado en "Still", una colaboración que representa uno de los proyectos internacionales más importantes en la carrera musical de Karol G.

El álbum también abre espacio para nuevos talentos. Judeline y Rusowsky participan en "Bby Wow", mientras que Greg Gonzalez, vocalista de Cigarettes After..., hace parte de "Después de ti", una canción que el público pudo escuchar durante Coachella.

Estas colaboraciones muestran una mezcla de sonidos que reúne artistas consolidados de la música internacional con nuevas propuestas que ganaron protagonismo durante los últimos años.

El lanzamiento marca además el regreso discográfico de Karol G después de "Tropicoqueta", publicado en 2025. Paralelamente, la artista continúa desarrollando su gira por Norteamérica, la cual tiene previsto finalizar durante el mes de octubre.

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