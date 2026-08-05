Jorge Celedón y Patricia Teherán tienen historia; el cantante reveló lo que vivieron juntos

Jorge Celedón revivió uno de los recuerdos más importantes de su trayectoria durante una entrevista concedida a El Klub de La Kalle. El cantante vallenato habló sobre el origen de la canción que escribió para Patricia Teherán, una obra que terminó convirtiéndose en parte de la historia del género.

El artista recordó que este episodio ocurrió cuando todavía no hacía parte del Binomio de Oro y vivía en Barranquilla. En ese momento ya era conocido entre varios músicos por su talento para escribir canciones, aunque su nombre todavía no alcanzaba la proyección que tiene actualmente.

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Durante la conversación en El Klub de La Kalle, Jorge Celedón explicó que Patricia Teherán llegó hasta donde él gracias a las recomendaciones que había recibido sobre sus composiciones. Ese encuentro terminó dando vida a una de las interpretaciones más recordadas de la cantante.



¿Cómo se conocieron Jorge Celedón y Patricia Teherán?

El vallenatero explicó que Patricia Teherán fue quien tomó la iniciativa para buscarlo. Según relató, la artista quería incluir una composición inédita en su siguiente producción discográfica y decidió acudir directamente al joven compositor.

Celedón recordó que el acercamiento fue muy sencillo y que la petición llegó sin rodeos. El cantante explicó: "Ella llegó porque le hablaron de mí y me pidió una canción y yo le dije: yo tengo esta, la estoy terminando", recordando el momento en que presentó la obra.

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La reacción de Patricia Teherán fue inmediata. Después de escuchar la composición, decidió incluirla dentro del álbum que preparaba y dejó claro que ocuparía un lugar privilegiado dentro del repertorio, convencida del potencial que tenía la obra escrita por Jorge Celedón.

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¿Cuál es la canción que Jorge Celedón compuso para Patricia Teherán?

La composición que terminó en la voz de Patricia Teherán fue "Todo daría por ti", una obra que con el paso de los años se convirtió en uno de los temas más recordados del vallenato romántico. Jorge Celedón recordó esta historia durante su visita a El Klub.

El cantante explicó que el proceso de entrega fue muy diferente a lo que muchos podrían imaginar. En aquella época no dominaba la guitarra ni otro instrumento para acompañar sus composiciones, por lo que decidió presentar la melodía únicamente con su voz frente a Patricia Teherán.

Jorge Celedón confesó entre risas: "Como yo no toco guitarra, yo se la di casi a capela", una situación que no impidió que la artista entendiera el potencial de la canción desde el primer momento en que la escuchó.

La respuesta de Patricia Teherán sorprendió al compositor. Sin pensarlo demasiado, le confirmó que la grabaría y además le adelantó el lugar que ocuparía dentro del trabajo discográfico. Celedón recordó que ella le dijo: "Es más, va a encabezar uno de los dos lados", decisión que terminó cumpliéndose.

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El intérprete vallenato explicó que aquella noticia representó un impulso importante para su carrera como compositor. En ese momento todavía no imaginaba que años después construiría una trayectoria reconocida en Colombia y otros países.

Durante la conversación también decidió cantar un pequeño fragmento de la obra que escribió para Patricia Teherán. Con evidente nostalgia recordó la letra: "Quiero que sepas que nunca te dejé de amar, siempre que quise olvidarte...", despertando la emoción de quienes seguían la entrevista.

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El relato permitió conocer un episodio poco contado sobre los inicios de Jorge Celedón. Antes de convertirse en una de las voces más importantes del vallenato, ya aportaba composiciones que comenzaban a abrirse espacio gracias a la confianza de artistas consolidados como Patricia Teherán.

Mira la entrevista completa: