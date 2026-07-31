Triste motivo por el que Alexis Escobar tuvo que abandonar su casa: "Era una beneficencia"

Vivir en el barrio que te vio crecer puede ser un sueño, pero para Alexis Escobar, se convirtió en un reto logístico y emocional.

El artista, orgullosamente nacido en Bello, Antioquia, tuvo que tomar la difícil decisión de mudarse de la esquina donde vivía debido a la presión constante de la gente que buscaba su ayuda económica, Así lo contó en El Klub de La Kalle.

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A pesar de su amor por sus raíces, el cantante relata que la situación se volvió insostenible, transformando su hogar en algo que él mismo describe como una "casa de beneficencia".

¿Por qué sacaron a Alexis Escobar de su casa porque la gente le pedía dinero?

No lo sacaron legalmente, pero la presión social lo obligó a retirarse por su propia tranquilidad. Alexis cuenta que su casa estaba ubicada en una esquina, frente a un colegio y cerca de una barbería, lo que facilitaba que cualquiera tocara a su puerta a cualquier hora.

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"Llegaba un pelado y me tocó la puerta como a las 10 de la noche... yo en chanclas y con mis hidratantes", recuerda el artista. Las peticiones eran constantes: desde dinero para "guayitos" (botas de fútbol) hasta fórmulas médicas costosas.

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En una ocasión, un hombre se enojó porque Alexis le dio 50.000 pesos en lugar de los 350.000 que pedía su receta médica. Incluso el señor de la tienda vecina le aconsejó que se fuera: "¿Usted por qué no se va de aquí? Para que esté tranquilo".

¿Cómo reacciona Alexis Escobar ante las historias que le cuenta la gente?

Alexis admite que muchas historias le "arrugan el corazón" porque se ve reflejado en ellas. Especialmente recuerda a un niño que le pidió unos guayos para jugar fútbol, argumentando que su mamá no tenía dinero.

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El cantante, recordando su propia infancia, terminó comprándole el calzado a través de una tía que trabaja en un almacén de zapatos.

Sin embargo, ese tipo de situaciones se repetían "todos los días", lo que terminó afectando su vida privada.

Aunque se mudó a una unidad cerrada para tener paz, Alexis no ha abandonado Bello por completo; su madre y su abuela siguen viviendo en el barrio y él las visita constantemente para disfrutar de sus comidas.

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Para él, mudarse fue un paso necesario para separar su carrera artística de su vida personal.

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