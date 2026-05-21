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La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Hermano de Darío Gómez revela el pacto que tenía con Yeison Jiménez; se cumplió en el homenaje

Hermano de Darío Gómez revela el pacto que tenía con Yeison Jiménez; se cumplió en el homenaje

El artista pasó por los micrófonos de El Klub de La Kalle y reveló la promesa que tenía con ‘El Aventurero’, la cual cumplió en el Movistar Arena.

Hernán Gómez recuerda su promesa a Yeison Jiménez
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 21 de may, 2026

Hernán Gómez o también conocido como el "sucesor de la música popular", según sus seguidores, abrió su corazón en los micrófonos de El Klub de la Kalle y reveló detalles inéditos sobre su estrecha relación con el "Aventurero", Yeison Jiménez, en especial el pacto que tuvo con el artista y pudo cumplir en el homenaje en el Movistar Arena.

Según comentó Hernán, todo comenzó cuando Yeison Jiménez lo invitó a un concierto, pero, Hernán Gómez no asistió de inmediato dado que tenía un compromiso en Pereira. Sin embargo, explicó que terminó llegando a la 1 de la mañana con el oriundo de Manzanares y estuvieron cantando La Cantina y Nadie es Eterno durante ese momento que lograron compartir los dos.

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Ante esto, Hernán recordó las palabras exactas de su colega: "Vea, cuando yo me muera cántame esta canción", esto haciendo mención a la canción de"Nadie es Eterno", una pieza que ha marcado la historia de la dinastía Gómez y del género popular en general por todo lo que representa.

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¿Cómo cumplió la promesa Hernán Gómez a Yeison Jiménez?

Recordemos que el pasado 10 de enero Yeison Jiménez perdió la vida en un accidente aéreo, ante esto, días después se realizó un homenaje póstumo al artista en el Movistar Arena. Por lo cual, Hernán Gómez describió la dificultad de poder cantar y afirmó que "es muy duro no cantarle a un amigo así" y que la carga emocional de interpretar ese tema fue complejo, pero, que pese a eso, decidió cumplir su promesa.

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Por otro lado, el artista comentó que él es el heredero natural del legado de su hermano,Darío Gómez. Afirmando que más allá de su parecido físico y vocal, sabe que tiene un deber con toda su familia y es mantener vivo el legado. En especial por todos los sacrificios que hay realizado tanto él como su familia para salir adelante.

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"Yo no soy una persona que imite a Darío porque a Darío no lo imita nadie... Cantó sus canciones con mucho respeto, las canto a mi estilo", afirmó con contundencia. El público, según cuenta, ve en él una extensión de esa historia: "Dicen: 'Vea, nosotros vemos a Darío en usted, no deje de cantar la música porque no lo dejemos morir musicalmente'". Finalizó.

Mira también: El sacrificio oculto de Hernán Gómez: 7 años de trabajo extremo en Urabá

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