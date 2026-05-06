Corista de Yeison Jiménez revela nuevos detalles de los últimos momentos del cantante

Miguel Huertas, el talentoso joven que pasó de ser corista a una de las voces principales de Yeison Jiménez junto a 'La Banda del Aventurero', pasaron por El Klub de La Kalle y rompió el silencio sobre los últimos días del "Rey del Género Popular" y las palabras que marcaron su destino.

Inicialmente, Miguel recordó con especial la última semana de diciembre en Cali, lugar donde se grabó el último video junto al artista. En aquel entonces, según el corista, el cantante ya le estaba brindando mucha confianza."Ese fue el último video que yo viví con él... me dio la oportunidad de cantar dos canciones con él".

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Tanto es así que explicó lentamente cómo le fue cambiando la manera de como lo llamaba, inició como "coros", luego en un momento fue como “Flaco”, y después ya comentó que: "En diciembre... él ya me mencionaba como Miguel Huertas o Miguelito".



Por otro lado, comentó que durante en medio de la celebración de fin de año, Yeison Jiménez le dio su bendición: "Miguelito usted es muy talentoso, lo felicito mucho gracias por estar aquí y todo bien que usted va a seguir aquí con nosotros", palabras que resuenan en su cabeza.



¿Qué más mencionó Miguel Huertas sobre la muerte de Yeison Jiménez?

De igual forma, explicó que en el último concierto en Marinilla, Santander, Yeison estaba muy feliz y que todo el equipo, incluyendo a su hermana Lina y otros colaboradores, estaban "superfelices" disfrutando de la presentación, al punto que recordó como este terminó compartiendo con el equipo en la tarima.

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Sumado a esto, mencionó que hay donde Yeison recibía con alegría tragos de "amarillo" mientras cantaba. Además expresó que manejaba un ritmo agotador de hasta cinco eventos por fin de semana y que "él se quería dar ese descanso que tanto estuvo diciendo en redes", sintiendo que ya lo merecía, expresó Miguel.

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Por otro lado, recordó cómo la banda se enteró de la tragedia. Mientras el equipo técnico preparaba el montaje, los músicos descansaban en un hotel de Medellín. "El primer comunicado que salió fue: 'Yeison Jiménez y los músicos sufrieron un accidente'... nosotros mismos decíamos: ¿cómo así? ¿qué pasó?".

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La confusión reinó hasta que se confirmó el fallecimiento de su líder y de personas fundamentales como Jefferson, su manager. Siendo este un momento duro, pero, afirmó que están saliendo adelante por las enseñanzas que les brindó el aventurero.

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