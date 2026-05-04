VIDEO: Así fue como la esposa de Yeison Jiménez se enteró de la muerte del cantante

En medio de un relato cargado de emoción, Sonia Restrepo, esposa del cantante Yeison Jiménez, recordó el momento en que recibió la noticia que cambió su vida para siempre. Su testimonio fue revelado meses después en el programa Expediente final, de Caracol Televisión, donde por primera vez habló públicamente sobre lo ocurrido.

Según narró, el 10 de enero quedó marcado como una fecha imborrable. Ese día, mientras compartía con sus hijos en casa, esperaba una llamada de su esposo, quien solía comunicarse con ella antes de cada viaje. Sin embargo, la comunicación que recibió fue distinta y devastadora.

“Yo estaba haciendo el pastel y como a las 4:30 p. m. me suena el teléfono. Pensé que era él… pero un amigo me dijo que Yeison había tenido un accidente”, relató durante la entrevista.



En un primer momento, creyó que se trataba de un incidente menor. Intentó comunicarse con él en repetidas ocasiones, sin éxito. Minutos después, al confirmar la información, entendió que se trataba de un accidente aéreo.



La reacción, según describió, fue de incredulidad total. “Corría y gritaba como loca: ‘eso es mentira’”, recordó entre lágrimas. Desesperada, buscó apoyo en su familia mientras intentaba asimilar la noticia.

Restrepo también contó que los días previos habían sido especialmente significativos. En diciembre de 2025 compartieron en familia, y a comienzos de 2026 viajaron a Villavicencio, donde el artista disfrutó de tiempo con sus hijos. Además, mencionó que uno de los momentos que más lo entusiasmó fue un encuentro musical con Maluma y la posibilidad de invitarlo a un concierto en Bogotá.

Sobre la última vez que lo vio, relató que, pese a una pequeña discusión cotidiana, se despidieron con la promesa de reencontrarse pronto. “Nos dijimos ‘pasado mañana’”, afirmó.

En su testimonio, también expresó el profundo dolor que enfrentó tras la pérdida, así como los cuestionamientos que surgieron en medio del duelo. Sin embargo, aseguró que mantiene vivo su recuerdo en su familia y en las muestras de afecto que recibe.

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“Lo siento en mis hijos, en cada gesto de cariño de la gente. Me quedé con el anillo”, dijo.

El relato, difundido en formato audiovisual, ha generado múltiples reacciones en redes sociales, donde seguidores del artista han expresado solidaridad con su familia y han recordado su legado.