Aparece VIDEO del momento exacto en que monster truck arrolla a asistentes en Popayán

Durante la tarde del 3 de mayo de 2026, una exhibición de vehículos tipo 'Monster Truck' en la ciudad de Popayán terminó en una tragedia que conmocionó a todo el país, dejando un saldo de personas fallecidas y decenas de heridos, esto cuando el carro perdió el control se estrelló contra una multitud.

Se conoció que el evento, denominado Monster Truck 2026, se llevaba a cabo en el lote Bulevar Rose, ubicado al norte de la capital del Cauca. Las autoridades y los videos de los asistentes mostraron como el show transcurría con normalidad mientras los vehículos de ruedas gigantes pasaban por diversos obstáculos.

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Minutos después, el pánico se desató cuando la conductora de uno de los vehículos, identificada como Sonia, se disponía a pasar sobre una pila de autos destruidos. Esto mientras el público. Sin embargo, tras brincar sobre los obstáculos, la chica perdió el control de la dirección.



Lo que provocó que tras desviarse de su trayectoria y embistió directamente a la multitud que se encontraba en un costado del escenario. Y tras arrollar a la multitud, el vehículo terminó estrellándose contra un poste de energía en la parte trasera y esto provocó chispas y aumentó la tensión en el lugar. Si deseas ver el video de lo ocurrido, haz click acá.



¿Qué más se conoció del accidente de la monster truck?

Ante esta situación, testigos relataron con angustia la necesidad de ambulancias ante la cantidad de personas lesionadas por el accidente ocurrido con el monster truck. El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, confirmó de manera preliminar que el accidente dejó dos personas fallecidas y 37 heridos.

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No obstante, otros balances de organismos de emergencia señalaron que la cifra podría ascender a tres muertos y más de 38 lesionados. Al punto que entre las víctimas se encuentran varios niños, los heridos fueron trasladados de urgencia a centros asistenciales de Popayán para recibir atención médica.

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La conductora identificada como Sonia fue descrita como una figura destacada en este deporte, siendo catalogada como la única en su tipo en América Latina. No obstante, las autoridades ya se encuentran analizando testimonios y videos para establecer la responsabilidad tanto de la piloto como de los organizadores del evento.

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De igual forma, muchos asistentes denunciaron una presunta falta de medidas de seguridad en el evento de la monster truck, además de la inexistencia de los controles necesarios para un espectáculo de esta magnitud, cuestionando si la distancia entre el público y los vehículos era la adecuada.

Por ahora, se espera un reporte oficial definitivo sobre el estado de salud de los heridos y los avances de la investigación judicial sobre lo ocurrido.