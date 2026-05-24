Caso Yulixa: Se conoce evidencia que Fiscalía enviará a Venezuela; hay hasta oraciones

El caso de la estilista Yulixa Toloza ha tomado un nuevo e importante rumbo internacional con la entrega de un expediente detallado por parte de la Fiscalía de Colombia a las autoridades de Venezuela.

Este documento busca fortalecer el proceso judicial contra los ciudadanos capturados en el vecino país y asegurar que el fallecimiento de la mujer de 52 años reciba la sanción legal correspondiente, según reveló El Tiempo.

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Los investigadores colombianos han compilado un dosier con información reservada que es fundamental para que este hecho no quede en la impunidad.



Dentro del material entregado destacan ocho fotografías inéditas tomadas durante el hallazgo de Yulixa Toloza en una zona boscosa de Cundinamarca.

Estas imágenes muestran el estado en que fue localizado el cuerpo, lo que sirve como evidencia de los intentos por ocultar lo sucedido tras la intervención estética realizada en un local no autorizado del sur de Bogotá.

El informe señala que los implicados habrían trasladado a la víctima durante varias horas con el fin de desaparecer cualquier rastro del procedimiento fallido.

La evidencia no se limita solo a material gráfico, pues también se incluyó una bala de oxígeno encontrada en el lugar donde se realizó la cirugía de Yulixa Toloza.

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Este elemento es clave para demostrar que la paciente sufrió complicaciones respiratorias severas y que, a pesar de contar con este equipo, la asistencia médica fue insuficiente y desesperada.

Testigos presenciales, antiguos trabajadores del centro estético Beauty Láser M.L., relataron escenas impactantes donde, en lugar de contactar a servicios de emergencia profesionales, el personal se dedicaba a realizar rezos mientras la situación de salud de la mujer empeoraba.

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El dosier remitido a Venezuela detalla que Yulixa Toloza presentó episodios de colapso físico, rigidez en sus extremidades y graves alteraciones oculares antes de perder la vida.

A pesar de este cuadro clínico crítico, los responsables no solicitaron el apoyo de una ambulancia, prolongando el estado de vulnerabilidad de la estilista.

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Además, los peritos judiciales hallaron en el establecimiento sustancias que corresponderían a fluidos biológicos de la paciente, reforzando la tesis de una mala práctica médica.

Otro aspecto que ha llamado la atención de las autoridades es el desorden absoluto encontrado en el local de estética cuando se realizaron las primeras inspecciones.

Los señalados habrían retirado todas las historias clínicas de las clientas antes de emprender la huida hacia Venezuela, intentando borrar cualquier vínculo con la actividad ilegal que allí se desarrollaba.

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No obstante, el rastreo del vehículo utilizado para transportar el cuerpo y los testimonios recolectados han permitido armar un rompecabezas sólido contra María Fernanda Delgado, Eduardo Ramos y Edinson Torres.

Las autoridades colombianas esperan que, con estos elementos probatorios, la justicia venezolana pueda avanzar rápidamente en la judicialización de los tres detenidos.

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Al mismo tiempo, continúa la búsqueda activa de otros participantes en el suceso, específicamente de un hombre identificado como Leonardo, quien fungió como anestesiólogo durante la intervención de Yulixa Toloza y que actualmente se encuentra prófugo.

