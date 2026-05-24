"¡Deja la preguntadera!": Revelan testimonio que delata al supuesto médico de Yulixa Toloza

El avance de las investigaciones en torno a lo ocurrido con Yulixa Toloza ha puesto bajo la lupa a una figura central: Eduardo David Ramos.

Este hombre, que según los testimonios recolectados por las autoridades se hacía pasar por profesional de la salud, está hoy en el centro de un complejo expediente judicial que busca esclarecer los hechos ocurridos tras un procedimiento estético realizado en la ciudad de Bogotá.

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Los detalles que han surgido recientemente pintan un retrato inquietante sobre su trayectoria en el país y sus acciones en las horas posteriores a la desaparición de la mujer de 52 años.



Uno de los testimonios más reveladores proviene de un amigo cercano a Ramos, quien compartió con el ente judicial una declaración de más de una hora.

Según este relato, Eduardo David Ramos llegó a Colombia hace aproximadamente ocho años procedente de Venezuela.

Sus inicios en el país estuvieron lejos de los centros estéticos; de hecho, comenzó trabajando en el sector de los restaurantes.

Sin embargo, el testigo asegura que Ramos afirmaba estar certificado como médico en su país de origen y, tras un tiempo, decidió dar un giro a su actividad laboral en territorio colombiano.

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La transición de Ramos hacia el ámbito de la salud en Bogotá tuvo una etapa particular. Antes de involucrarse directamente en procedimientos estéticos, trabajó durante unos dos años gestionando documentación relacionada con accidentes de tránsito.

Su labor consistía en evaluar los papeles que llegaban de las aseguradoras para los cobros del SOAT.

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No obstante, las investigaciones apuntan a que Ramos llevaba más de cinco años ejerciendo funciones de médico sin contar con los permisos legales requeridos para tal fin en Colombia.

El comportamiento de Ramos el día de los sucesos, el pasado 13 de mayo, llamó poderosamente la atención de su entorno.

Su amigo relató que lo notó extremadamente preocupado e inquieto. Aquel día, Ramos salió hacia su lugar de trabajo en un centro estético y regresó a su vivienda alrededor de las cinco de la tarde.

Sin embargo, la calma duró poco, ya que volvió a salir y no regresó sino hasta pasada la medianoche del 14 de mayo.

Fue en ese momento cuando la tensión estalló: al ser cuestionado sobre sus planes, Ramos respondió con molestia, diciendo "que dejara la preguntadera", mientras preparaba sus maletas para abandonar la casa a las cinco de la mañana.

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A este testimonio se suma el de una enfermera que trabajaba en el lugar donde se encontraba Yulixa Toloza.

La mujer reveló que Ramos intentó contactarla mediante una llamada de WhatsApp a la mañana siguiente de los hechos, pero ella decidió no contestar por un profundo temor hacia su integridad física y la de su familia.

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Según su declaración, los implicados en el caso tendrían vínculos o conocidos en el sector de Corabastos, lo que aumenta su sensación de inseguridad.

Esta misma enfermera fue testigo de las condiciones en las que Toloza salió del centro estético "Beauty Láser", describiendo que la piel de la mujer lucía extremadamente blanca y sus labios presentaban una tonalidad morada.

Mientras el caso avanza, el abogado de la familia de Yulixa Toloza ha lanzado una advertencia sobre la situación legal de los capturados, señalando que podrían quedar en libertad si no se agiliza la cooperación entre las autoridades de Colombia y Venezuela.