Hija de Yeison Jiménez celebró sus 15 años, homenaje al cantante conmovió a los invitados

La celebración de los 15 años de Camila Jiménez se convirtió en uno de los momentos más conmovedores para la familia del fallecido artista.

Aunque la fecha estuvo marcada por la alegría de una nueva etapa para la joven, también estuvo llena de recuerdos hacia Yeison Jiménez, quien fue su padre de crianza y una de las personas más importantes en su vida.

La reunión se realizó en Bogotá el pasado 14 de junio de 2026 y reunió a familiares y personas cercanas que quisieron acompañar a Camila en una fecha tan significativa.



Sin embargo, la ausencia física de Yeison Jiménez, quien perdió la vida el 10 de enero de 2026 en un accidente aéreo en Boyacá, estuvo presente durante toda la velada.



La adolescente, que conoció al cantante desde que tenía apenas dos años, ha manifestado en múltiples ocasiones el profundo vínculo que los unía. Aunque no compartían lazos biológicos, siempre lo reconoció como su padre y principal figura de apoyo.

Yeison Jiménez fue homenajeado durante toda la celebración

Uno de los detalles que más llamó la atención de quienes acompañaron a la familia fue el homenaje preparado para recordar a Yeison Jiménez durante la fiesta.

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Camila optó por una celebración íntima junto a su madre, Sonia Restrepo, y otros familiares cercanos. Para la ocasión lució un elegante vestido azul, mientras compartía una cena tranquila en un ambiente lleno de afecto y recuerdos.

Entre los elementos más emotivos de la noche destacó una fotografía del cantante ubicada junto a la mesa principal. La imagen simbolizaba el lugar especial que continúa ocupando en la vida de la joven y de toda la familia.

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Más que un homenaje público, el gesto reflejó la importancia que tuvo el artista en la formación y crecimiento de Camila. Durante años, Yeison Jiménez la acompañó en cada etapa de su vida, convirtiéndose en el padre que ella siempre conoció.

La presencia simbólica del cantante generó múltiples reacciones entre los asistentes, quienes destacaron la forma en que su legado sigue vivo en cada uno de sus seres queridos.

El mensaje familiar que recordó a Yeison Jiménez

Otro de los momentos más especiales de la celebración llegó a través de las redes sociales. Lina Jiménez, hermana del artista, dedicó un extenso mensaje a su sobrina en una fecha tan significativa.

“Hoy esta pequeña está cumpliendo sus 15 años y siento que el tiempo pasa demasiado rápido, hace poco eras una bebé y ahora verte convertida en una mujer. Eres hermosa, eres valiente, nunca dejes de sorprendernos con tus ocurrencias y alegría”, escribió.

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El mensaje también recordó cuánto había soñado el cantante con este momento.

“Yo sé que no es fácil para ti esta fecha tan esperada, que tu papito quería hacer de este día un festín y celebrarlo por todo lo alto, pero acá estamos tu familia para acompañarte y tu papito desde el cielo está muy orgulloso de ti”, agregó.

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Las palabras rápidamente generaron reacciones de apoyo por parte de seguidores, amigos y allegados de la familia, quienes resaltaron la fortaleza de Camila en medio de una etapa tan sensible.

El legado de Yeison Jiménez sigue presente

La historia entre Camila y Yeison Jiménez siempre fue especial. Desde que el cantante inició su relación con Sonia Restrepo, asumió un papel fundamental en la crianza de la niña, construyendo un vínculo que se fortaleció con el paso de los años.

En diversas entrevistas, el artista dejó claro que Camila ocupaba el mismo lugar que sus hijos biológicos, Thaliana y Santiago. Por esa razón, la noticia de su fallecimiento impactó profundamente a la joven, quien ha mantenido vivo su recuerdo compartiendo fotografías y momentos especiales junto a él.

La celebración de sus 15 años no solo representó el inicio de una nueva etapa para Camila. También se convirtió en una oportunidad para que familiares y amigos recordaran el cariño, la dedicación y la huella que dejó Yeison Jiménez en quienes lo rodearon.

Entre mensajes de amor, fotografías y emotivos homenajes, la noche confirmó que el recuerdo del artista continúa presente en la vida de su familia, especialmente en la de Camila, quien vivió una fecha inolvidable rodeada del apoyo de quienes más la quieren.