¿Tu hijo dice que está "farmeando aura"? Esto significa la moda de TikTok

El lenguaje en las redes sociales cambia a una velocidad impresionante. Si pasas tiempo en plataformas como TikTok, Instagram o Twitch, es muy probable que hayas leído comentarios como "perdió 1000 de aura" o "está farmeando puntos de aura".

Pero, ¿qué es farmear aura? Esta expresión se ha convertido en una de las jergas de internet más populares del momento, y entender su significado te ayudará a descifrar la cultura digital actual.

Para entender el concepto, primero debemos dividir la frase en sus dos componentes de origen: el mundo de los videojuegos y la psicología popular de internet.



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El origen de los términos: "Farmear" y "Aura"

La palabra farmear proviene del término en inglés farming (cultivar). En el entorno de los videojuegos, se utiliza cuando un jugador realiza acciones repetitivas para acumular puntos, dinero, materiales o experiencia para mejorar a su personaje.

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Por otro lado, el aura se refiere a esa energía invisible, estilo, magnetismo o nivel de "presencia" que transmite una persona de forma natural.

Por lo tanto, cuando alguien dice que está farmeando aura, significa que está realizando acciones o adoptando actitudes para acumular puntos de respeto, madurez, estilo o admiración frente a los demás. Es, básicamente, hacer algo que te hace ver genial, seguro de ti mismo y respetable ante tu entorno.

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Ejemplos cotidianos de ganar o perder aura

La tendencia se ha vuelto tan viral porque la comunidad de internet la mide a través de un sistema de "puntos" imaginarios.

La gente usa la expresión en situaciones cotidianas de la vida real para calificar el comportamiento de sus amigos, creadores de contenido o celebridades.

Se considera que estás ganando o farmeando aura cuando actúas con total seguridad, mantienes la calma en momentos de tensión o ayudas a alguien sin pedir nada a cambio.

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Por ejemplo, resolver un problema difícil con elegancia o rescatar a un animal callejero te otorga "+5000 puntos de aura".

Por el contrario, el término también se usa a la inversa. Una persona pierde aura cuando pasa por un momento sumamente vergonzoso, intenta llamar la atención de forma forzada o es rechazada en público.

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Un tropiezo gracioso en la calle o que te dejen en visto en un mensaje de texto importante puede costarte automáticamente "-1000 de aura".

¿Por qué es tan popular esta tendencia?

El éxito de esta expresión radica en el humor y en la capacidad de la juventud para etiquetar el carisma.

A diferencia de términos antiguos como aesthetic o flow, el concepto de farmear aura premia las acciones reales, la actitud ante la vida y el carisma personal por encima de la simple apariencia física o la ropa que vistes.

En conclusión, farmear aura es la forma moderna de decir que estás ganando estatus social o respeto a través de tus buenas acciones y tu actitud magnética. Ahora que ya sabes qué significa, puedes identificar fácilmente quién en tu grupo de amigos tiene el marcador en positivo.



Las "batallas de aura": La nueva competencia viral entre los jóvenes

El fenómeno ha escalado tanto en redes sociales que los jóvenes ya no solo miden el carisma de forma individual, sino que ahora organizan batallas de aura a través de videos en TikTok.

Estas dinámicas consisten en comparar situaciones cotidianas, gestos o respuestas entre dos personas para que la comunidad determine quién posee más estilo y quién ha cometido un error imperdonable.

En los comentarios, los usuarios actúan como jueces virtuales sumando o restando puntos según el comportamiento observado en los clips.