Reacción del hijo de James tras la victoria de Nacional ante Junior, ¿por Teófilo?

El hijo menor de James Rodríguez, Samuel, llamó la atención en redes sociales después de acompañar a su papá durante la victoria 3-1 de Atlético Nacional sobre Junior de Barranquilla, un partido que tuvo como uno de sus momentos más comentados el encuentro entre James y Teófilo Gutiérrez.

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El compromiso disputado en el estadio Atanasio Girardot tuvo un ingrediente especial para el futbolista colombiano. James Rodríguez no solo fue titular, sino que además llevó la cinta de capitán de Atlético Nacional, una situación que su hijo Samuel quiso acompañar de cerca desde antes del comienzo del encuentro.

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El pequeño estuvo junto a James durante los actos protocolares previos al partido y posteriormente compartió algunas fotografías de ese momento en sus redes sociales. Junto al carrusel de imágenes, Samuel escribió un corto mensaje que rápidamente llamó la atención por el respaldo hacia su papá: “Siempre con papá”.

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El mensaje de Samuel tras el momento entre James y Teófilo

La publicación de Samuel también tomó relevancia por otro episodio que ocurrió durante el partido entre Nacional y Junior.

En uno de los momentos del compromiso, Teófilo Gutiérrez tomó el balón y se lo lanzó a James Rodríguez cuando el jugador de Nacional se disponía a cobrar una falta. El gesto provocó la reacción inmediata del mediocampista, quien se acercó a reclamarle al atacante del Junior.

Ambos intercambiaron palabras durante unos instantes, en una escena que rápidamente comenzó a circular en redes sociales y que generó múltiples comentarios entre los aficionados.

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El momento tuvo todavía más repercusión porque James y Teófilo ya habían compartido vestuario con la Selección Colombia, por lo que el cruce entre los dos futbolistas llamó especialmente la atención de quienes seguían el partido.

En medio de todo lo ocurrido, Samuel publicó las fotografías junto a su papá y acompañó las imágenes con la frase “Siempre con papá”.

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Aunque el mensaje no menciona directamente el episodio ocurrido durante el partido ni hace referencia a Teófilo Gutiérrez, varios usuarios relacionaron la publicación con la jornada que estaba viviendo James en el Atanasio Girardot.

Para Samuel, el partido tuvo además un significado particular por el momento que protagonizó junto a su papá antes del pitazo inicial.

Las fotografías publicadas muestran al hijo menor de James Rodríguez acompañándolo durante los actos previos al encuentro, precisamente en una jornada en la que el futbolista apareció como titular y capitán de Atlético Nacional.

La imagen de ambos terminó convirtiéndose en uno de los contenidos que más comentarios generó alrededor del partido, especialmente después de que Nacional consiguiera quedarse con los tres puntos frente a Junior.

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El resultado final fue 3-1 para el conjunto antioqueño, pero la jornada también estuvo marcada por las escenas protagonizadas por James durante el encuentro y por la reacción que tuvo posteriormente su hijo en redes sociales.

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