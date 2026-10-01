Despido injustificado en Colombia: calcula cuánto te toca cobrar si ganas $2 millones

Si alguna vez te has enfrentado a la pérdida repentina de tu empleo o quieres estar preparado ante cualquier eventualidad laboral, es fundamental que comprendas cómo funcionan tus derechos en Colombia.

Cuando la empresa decide dar por terminado tu contrato de trabajo de forma unilateral y sin comprobar una falta grave o motivo legal válido, te encuentras ante un despido injustificado o sin justa causa.

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En esta situación, el empleador está obligado a asumir un pago adicional a tu liquidación habitual y prestaciones sociales: la indemnización por despido.



¿Cuándo se considera un despido sin justa causa y a qué tienes derecho en Colombia?

Un despido se clasifica como sin justa causa cuando la compañía toma la decisión de finalizar el vínculo laboral sin que exista una causa legal o una falta comprobada por parte del trabajador.



Muchas veces, estas terminaciones ocurren debido a reestructuraciones dentro de la empresa, recortes directos de personal o simples decisiones estratégicas del negocio.

Sin embargo, indistintamente del motivo empresarial, la norma colombiana establece que debes recibir una compensación económica que mitigue el impacto de la salida.

Esta indemnización se suma al pago correspondiente a tu liquidación e incluye el reconocimiento de tus prestaciones sociales.

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Además, debes saber que esta indemnización no solo aplica si tienes un contrato a término indefinido, sino que también protege a quienes están vinculados mediante contratos a término fijo que son finalizados antes del vencimiento estipulado.

Para determinar cuánto te deben pagar por concepto de indemnización, la ley tiene en cuenta tres factores esenciales:

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El tiempo laborado en la compañía y el tipo de vinculación.

El tipo de contrato de trabajo.

El salario del trabajador.

¿Cómo se calcula la indemnización por despido sin justa causa según tu salario y tipo de contrato?

El artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo (CST) regula de forma precisa las pautas para liquidar la indemnización de los trabajadores con contrato a término indefinido.

La norma fija una diferenciación clara según el nivel de ingresos de la persona, tomando como parámetro si el sueldo es inferior o superior a los 10 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV). Para el año 2026, el tope de los 10 SMMLV equivale a $17.509.050.

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Si devengas menos de 10 SMMLV (como ocurre en el caso de un sueldo de $2.000.000), las reglas de liquidación se aplican de la siguiente manera:

Treinta (30) días de salario cuando tu tiempo de servicio continuo no sea mayor a un (1) año. Si llevas más de un (1) año de servicio continuo, recibirás los treinta (30) días básicos del primer año más veinte (20) días adicionales de salario por cada uno de los años subsiguientes al primero, pagándose proporcionalmente por fracción.

Por otro lado, si tu salario alcanza o supera los 10 SMMLV ($17.509.050 en 2026), el cálculo varía:

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Veinte (20) días de salario cuando el tiempo de servicio no sea mayor a un (1) año. Si tienes más de un (1) año de servicio continuo, se te pagarán quince (15) días adicionales de salario sobre los veinte (20) días básicos por cada año posterior, calculados también proporcionalmente por fracción.

¿Cuál es la fórmula para calcular la indemnización si ganas $2 millones? (Ejemplo paso a paso)

Para visualizar cómo se traduce esta regulación a un caso concreto, analicemos el ejemplo de una persona que gana un salario mensual de $2.000.000 y acumuló un tiempo de vinculación de 4 años, 5 meses y 10 días. En este escenario, el tiempo total laborado equivale a 1.600 días o 4,44 años.

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El cálculo de los días de salario que te corresponden se desarrolla paso a paso:

Por el primer año completo de trabajo te asignan 30 días de salario.

Por los siguientes 3 años completos te corresponden 20 días por cada uno, lo que suma 60 días adicionales.

Por la fracción restante de 5 meses y 10 días se liquida la proporción equivalente a 8,89 días de salario.

Al sumar todos estos periodos (30 + 60 + 8,89), obtienes un acumulado de 98,89 días de indemnización.

Con el total de días establecido, puedes aplicar la fórmula matemática dividiendo primero tu salario mensual entre los 30 días del mes laboral para hallar la tarifa diaria:

Salario diario: $2.000.000 / 30 = $66.666.

Valor final de la indemnización: 98,89 días x $66.666 = $6.592.592 aproximadamente.

De esta manera, si ganas $2.000.000 y eres despedido sin justa causa tras ese periodo de tiempo, la suma total estimada que te corresponde exclusivamente por concepto de indemnización es de $6.592.592.

