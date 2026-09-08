Salario mínimo 2027: la inflación de agosto dejaría una primera señal del aumento

La inflación en Colombia volvió a superar el 6% y el dato de agosto ya empieza a poner sobre la mesa una pregunta que tendrá especial atención durante los próximos meses: ¿cuánto podría subir el salario mínimo en 2027?

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) informó que la inflación anual llegó al 6,24% en agosto de 2026, una cifra superior al 5,10% registrado en el mismo mes del año pasado.

Aunque este porcentaje no define por sí solo el aumento del salario mínimo, sí se convierte en una de las referencias importantes para la discusión que deberán adelantar trabajadores, empresarios y Gobierno cuando llegue el momento de negociar el incremento para el próximo año.

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La inflación ya pone una primera cifra sobre la mesa

El dato de agosto empieza a generar escenarios sobre lo que podría ocurrir con el salario mínimo de 2027. Una de las proyecciones que ya circulan apunta a que la discusión podría ubicarse alrededor de un 10% de aumento, siempre que el comportamiento de los precios se mantenga en niveles similares durante los próximos meses.

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Fernando Quijano, director de La República, planteó precisamente este escenario al analizar el nuevo dato de inflación.

“Una inflación de 6,24% al mes de agosto quiere decir que, si el ritmo sigue sin mayores variaciones para el mes de septiembre y entra el último semestre, va a ser la gran discusión del salario mínimo para el 2027”, señaló.

El periodista agregó que, si la inflación permanece alrededor del 6,20% o 6,30%, la discusión podría darse en torno a un incremento del 10%.

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“De momento, yo le hago un ‘case’: si la inflación se mantiene en torno al 6,20% al 6,30%, pues obviamente la discusión tiene que ser en torno al 10%”, explicó Quijano.

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Esto, sin embargo, no significa que el salario mínimo vaya a subir 10%. Por ahora se trata de una proyección y todavía faltan varios datos económicos y la negociación formal para conocer el porcentaje definitivo.

¿En cuánto quedaría el salario mínimo con un aumento del 10%?

El salario mínimo vigente tomado como referencia es de $1.750.905 mensuales, sin contar el auxilio de transporte.

Si finalmente se aplicara un aumento del 10%, el salario básico pasaría a aproximadamente $1.925.996.

Es decir, el incremento sería cercano a $175.091 mensuales frente al valor actual.

Esta cifra corresponde únicamente a un escenario hipotético. El Gobierno todavía no ha establecido oficialmente cuánto aumentará el salario mínimo para 2027.

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¿Qué tendrá en cuenta el Gobierno para definir el aumento?

La inflación será importante, pero no será el único elemento de la discusión.

El ministro de Hacienda designado, Miguel Gómez Martínez, había señalado que el incremento no debería definirse únicamente desde una decisión política, sino teniendo en cuenta variables económicas como la inflación y la productividad.

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La idea planteada es que el aumento permita proteger el poder adquisitivo de los trabajadores, pero que también pueda ser sostenible para las empresas y para la economía.

Por eso, el porcentaje que finalmente se defina dependerá del comportamiento de diferentes indicadores y de la negociación entre el Gobierno, los trabajadores y los empresarios.

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Medellín y Bucaramanga superaron el promedio nacional

La inflación tampoco se comportó igual en todas las ciudades del país.

Medellín registró una inflación anual de 7,07%, mientras que Bucaramanga llegó a 7,03% y Pereira a 6,85%.

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En Bogotá, la variación anual fue de 6,08%, ligeramente por debajo del promedio nacional de 6,24%.

Las menores variaciones se registraron en Riohacha, con 4,37%; Pasto, con 4,72%, y Valledupar, con 5,31%.

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Con estos datos sobre la mesa, la discusión del salario mínimo de 2027 empieza a tomar forma. La cifra del 10% aparece como un posible escenario si la inflación continúa cerca del nivel actual, pero todavía no existe un porcentaje oficial aprobado.