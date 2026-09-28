Camilo Echeverry revela por qué esconden el rostro de sus hijas: "Necesitarán terapia”

Camilo Echeverry explicó por qué él y Eva Luna Montaner decidieron no mostrar públicamente el rostro de sus dos hijas. El cantante aseguró que la determinación tiene que ver con respetar la autonomía de las menores y permitirles decidir sobre su exposición cuando sean mayores.

La pareja, conocida por compartir diferentes aspectos de su vida en redes sociales, muestra parte de la crianza de sus hijas, pero mantiene una particular reserva cuando se trata de sus rostros. Para ellos, no corresponde decidir ahora si las niñas quieren hacer parte de la exposición pública.

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El cantante explicó en el podcast Lo Qué Tú Dígas que sus hijas todavía son muy pequeñas para tomar esa decisión. Por eso, tanto él como Eva Luna prefieren esperar a que puedan expresar qué quieren hacer cuando tengan la posibilidad de elegir por cuenta propia si desean aparecer públicamente o mantenerse alejadas de las cámaras.



¿Por qué Camilo y Eva Luna no muestran el rostro de sus hijas?

El cantante dejó claro que no se trata de crear misterio alrededor de las niñas. Según explicó, la decisión está relacionada con el respeto hacia ellas y con evitar tomar una determinación que podría afectar su futuro sin que hayan tenido la oportunidad de opinar.

La pareja que considera su hogar como “La Colmena” comparte diferentes momentos de la crianza de sus hijas. Incluso hicieron público el proceso que siguieron para sus nacimientos, ambos mediante parto natural y en casa, uno de ellos asistido por una partera.

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Índigo nació en abril de 2022 y su nombre generó comentarios entre los internautas. Camilo y Eva Luna explicaron que eligieron esa palabra porque era neutral y no tenía un género. La segunda hija nació el 1 de agosto de 2024 y su nombre también estuvo relacionado con esa misma idea de neutralidad.

¿Qué piensa la hija mayor sobre no aparecer en las fotos?

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Aunque la decisión es clara para la pareja, la situación ya comenzó a generar preguntas dentro de su propia familia. Índigo, la hija mayor de la pareja, tiene 4 años y empezó a notar las diferencias cuando sus padres son fotografiados en público.

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La menor ya entiende que cuando alguien quiere tomarles fotografías, ella debe voltearse o cubrirse el rostro. Esto hizo que comenzara a preguntar por qué no puede aparecer en esas imágenes mientras sus padres sí lo hacen.

El artista reconoció que sabe que esta situación podría convertirse en una dificultad para su hija con el paso de los años. Incluso, al referirse a lo que podría representar esta decisión en el futuro, lanzó una particular frase: “Esto va a necesitar terapia en 20 años”.

¿Qué dijo Camilo sobre la autonomía de sus hijas?

El cantante también admitió que piensa en el tipo de papá que está siendo y en las decisiones que puede estar tomando de manera equivocada. Sin embargo, explicó que mantener los rostros de las niñas fuera de las publicaciones responde a una razón que considera importante:

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“Nosotros nunca publicamos la cara de nuestras hijas porque sería decidir por ellas que ellas van a ser parte de un asunto al que solamente vas a entrar con gusto si lo decides tú” explicó.

Para el artista, esta decisión busca que sus hijas tengan la posibilidad de construir un camino diferente al de sus padres. Incluso planteó el caso de que alguna quiera dedicarse a una profesión alejada de las cámaras y no tenga interés en aparecer públicamente:

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“Si una de ellas quiere dedicarse a ser, no sé, contadora pública y le da la gana de eso, pues, ¿quién soy yo para decidir que ella tiene que salir en la etapa de la revista? ¿Qué cosa? ¿Sabes lo que te digo?” afirmó.