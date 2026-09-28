Reconocido actor confiesa su dura etapa con el alcohol: “Llegué a varias grabaciones jincho”

Elkin Díaz, reconocido actor colombiano y una de las figuras destacadas de la televisión y el teatro del país, decidió revelar detalles inéditos y personales sobre la etapa en la que enfrentó problemas con el consumo de alcohol.

Durante una entrevista para Claro Oscuro, del periódico El Espectador, el artista recordó los años en los que el consumo de bebidas alcohólicas llegó a formar parte de su rutina diaria y explicó qué lo motivó a cambiar sus hábitos.

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¿Qué dijo Elkin Díaz sobre su etapa con el alcohol?

Durante la conversación, el artista mencionó que el hábito de beber pasó de ser algo frecuente a convertirse paulatinamente en un consumo excesivo. Según relató, era habitual que encadenara varios días consecutivos bebiendo e incluso llegara a las jornadas de grabación en los sets de televisión. “Yo bebía mucho, quizás en demasía”, recordó Díaz sobre aquella época.

Sin embargo, aclaró que durante esos años siempre hizo un esfuerzo por cumplir con sus compromisos profesionales, razón por la que muchos de sus compañeros de trabajo no notaban el estado en el que llegaba a las grabaciones.

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¿Qué hizo cambiar a Elkin Díaz su relación con el alcohol?

El momento que llevó al actor a replantearse sus hábitos ocurrió cuando su primer hijo, Hernán Camilo, tenía seis años y recibió la noticia de que su esposa estaba esperando a su segunda hija, María Camila.

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La llegada de la nueva bebé lo llevó a reflexionar sobre sus hábitos y el ejemplo que quería darles a sus hijos. En ese momento, Díaz se cuestionó qué tipo de referente quería ser para ellos. “Dios mío, ¿yo qué ejemplo voy a dejarles a mis hijos?”, recordó.

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A partir de ese pensamiento, el actor entendió que debía realizar un cambio en su vida y convertirse en un referente positivo para sus hijos. La decisión definitiva la tomó a las cuatro de la mañana, durante una noche de celebración junto a sus colegas del colectivo teatral dirigido por el maestro polaco Pavel Nowinski, grupo con el que trabajó durante más de dos décadas.

Acompañado por los actores Robinson Díaz, Ana María Sánchez y John Alex Toro, Elkin Díaz decidió ponerle fin al consumo de alcohol y cigarrillo. En medio del festejo, el actor se dirigió a sus amigos y afirmó: “Muchachos, este es el último trago que me tomo y este es el último cigarrillo que me fumo. Chao, nos vemos, no más”.

Asimismo, les pidió que no le ofrecieran bebidas alcohólicas durante la temporada de funciones teatrales que estaban realizando.

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¿Cómo es la carrera de Elkin Díaz?

Elkin Díaz es un actor colombiano nacido el 26 de marzo de 1965 en Cúcuta, Norte de Santander. Formado en la Escuela Nacional de Arte Dramático (ENAD), el intérprete ha construido una trayectoria de más de tres décadas en el teatro, el cine y la televisión.

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En la televisión colombiana, Díaz ha integrado los elencos de diferentes producciones, entre ellas El último beso, El último matrimonio feliz, El Capo, La Pola, Tres Caínes y Sobreviviendo a Escobar, alias JJ. A lo largo de su carrera, el actor también ha recibido reconocimientos de la industria, entre ellos los Premios India Catalina y los Premios TVyNovelas.