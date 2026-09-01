Francisco Bolívar enciende las alarmas tras boda de su novia: "Mi vida no tiene sentido"

El famoso actor de 'Sin senos sí hay paraíso' compartió un video en sus redes sociales que captó la atención de varios de sus seguidores de Instagram. Francisco Bolívar, o más conocido en el mundo del entretenimiento como 'Jotica', se mostró en una situación bastante confusa y algo perturbadora.

En el video se puede observar al actor colombiano en diferentes escenarios; en ocasiones se le ve vistiendo ropa interior y cubierto por una sábana que simula un vestido de novia. En el clip, Francisco utiliza un ventilador de techo.

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También se le nota muy desconsolado, llorando, pero eso no es todo; lo que más llamó la atención fue que, durante el video, este simula beber de una botella de blanqueador, acompañado de la canción Dulce de Jessi Uribe.



En el audiovisual, el actor manifiesta que "No crean nada, no crean nada... Yo simplemente estoy sufriendo un poco de paranoia". Adicionalmente, mencionó frases confusas en las que se refirió a los extraterrestres, la gravedad y la política.

La publicación generó revuelo en redes sociales, pues coincide con el matrimonio de su exnovia, Carolina Manrique, celebrado el pasado 29 de agosto. La mujer se casó con el empresario Santiago de Aubeyzon y posteriormente viajaron a Santorini, destino que Bolívar mencionó en el clip.

En el video, el actor no menciona el nombre de su expareja. Sin embargo, los internautas no tardaron en vincular el video con la boda de Carolina. En medio de la grabación se escucha a 'Jotica' decir: "Se casó mi novia; los extraterrestres se están alimentando de nuestra energía. No, mi ex, no entendí... Mi vida no tiene sentido".

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¿Desde cuándo presenta estos problemas de salud Francisco Bolívar?

No es la primera vez que el artista llama la atención a causa de su salud mental. El pasado 21 de mayo de 2026, su colega Fabián Ríos pidió oraciones por él en redes expresando: "Una manera de preguntar por alguien que nos importa es pedirle a Dios que esté bien".

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Los rumores sobre su salud mental crecieron debido a la carencia de su actividad virtual, la cual para el momento era baja. Algunos de los rumores apuntaban a una desilusión amorosa del año 2019 y a pérdidas financieras; incluso los internautas especularon por un posible reeemplazo.

Entre tantas especulaciones, el actor decidió publicar un video en el mes de julio, en el que se le ve haciendo ejercicio; acompañó el video con el siguiente mensaje: "El que no sabe el cuento siempre lo quiere contar". No obstante, prometió revelar pronto grabaciones archivadas para explicar detalladamente su realidad actual.

La situación alarmó hasta al equipo de producción del proyecto en el que trabaja; ellos manifestaron de manera pública su afecto hacia Bolívar. "Te amamos mucho. Recuerda que siempre estamos contigo", buscando brindarle apoyo en este proceso.

¿Es una crisis de salud mental o una propuesta artística?

La publicación de redes sociales generó un debate entre sus seguidores; algunos especulan sobre una ingeniosa propuesta audiovisual con comentarios como: "Y si realmente lo hace adrede y es un personaje? ¡La edición está PRO!".

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Al no existir un parte médico oficial, los seguidores del artista piensan que es una performance o un video humorístico, teniendo en cuenta sus reconocidos dotes actorales.

Mientras tanto, otros seguidores se vieron reflejados en el contenido del artista, llegando a comentar: "Entiendo completamente tu vídeo, son todos los estados por los que podemos experimentar algunas personas, hasta llegar a ese punto donde pensamos que nuestra vida no vale nada, pero siempre se encuentra la salida".

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Por su parte, Carolina Manrique aclaró en el pasado que su relación sentimental con el actor finalizó hace 14 años. La mujer enfatizó que no existe ningún vínculo real entre su boda y las publicaciones de su exnovio, pidiendo a los usuarios de internet que no la relacionen allí.

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