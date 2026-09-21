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Prosperidad Social activa los pagos de septiembre: consultas de SuRed o SuperGIROS

Aprende cómo consultar con tu cédula en SuRed o SuperGIROS si ya tienes disponible el cuarto pago de Renta Ciudadana y Devolución del IVA del DPS.

Mujer colombiana consultando en su celular el subsidio de Renta Ciudadana en un punto de SuperGIROS.
SuRed o SuperGIROS: Cómo consultar subsidio DPS con la cédula
/Foto: IA
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 21 de sept, 2026

A partir de este lunes 21 de septiembre de 2026, el Departamento para la Prosperidad Social dio luz verde al cuarto ciclo de pagos de Renta Ciudadana y Devolución del IVA. Para esta jornada masiva de dispersión, el Gobierno nacional ha dispuesto de una inversión que supera los 346.000 millones de pesos, beneficiando de forma simultánea a más de 804.478 hogares en pobreza extrema.

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Si eres uno de los beneficiarios focalizados, el cobro estará habilitado en todo el territorio nacional hasta el próximo 6 de octubre de 2026. Prosperidad Social confirmó el inicio de este proceso tras superar varios retos técnicos en las plataformas oficiales.

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Puedes leer: Confirman fecha para cobrar Renta Ciudadana y Devolución del IVA; consulta con cédula

Para esta entrega, las dos principales redes aliadas encargadas de la distribución física de los recursos son SuRed y SuperGIROS. Si no sabes en cuál de las dos plataformas te corresponde retirar tu incentivo económico, el proceso de verificación es inmediato y completamente gratuito. A continuación, te explicamos el paso a paso detallado para consultar con tu cédula la disponibilidad de tu giro sin necesidad de salir de casa.

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Cómo consultar tu subsidio en SuperGIROS

La red postal SuperGIROS cuenta con una de las coberturas más amplias del país. Para verificar si tu dinero ya fue cargado al sistema, debes seguir estos pasos obligatorios:

  1. Ingresa al portal web oficial de la entidad a través de tu buscador de preferencia.
  2. Localiza y haz clic en la sección denominada "¿Ya llegó mi giro?".
  3. Selecciona tu tipo de documento de identidad (Cédula de Ciudadanía).
  4. Digita el número de tu cédula de forma correcta y sin puntos.
  5. Acepta las políticas de tratamiento de datos, completa el filtro de seguridad (Captcha) y presiona el botón enviar.
  6. De forma inmediata, la plataforma te indicará si tienes un giro disponible para cobro asociado a los programas del DPS.

Cómo verificar el pago en la red SuRed

Por su parte, si tu municipio opera principalmente bajo la alianza de la red SuRed, el procedimiento digital es igualmente intuitivo:

  1. Accede a la página web oficial de SuRed.
  2. Busca la pestaña de servicios virtuales identificada como "Consultar Giro".
  3. Introduce tu número de cédula en la casilla correspondiente. El sistema validará tu información en tiempo real y te confirmará si el dinero ya está listo para ser retirado en la ventanilla más cercana.

Puedes leer: Así puedes saber en qué grupo del RUI estás: paso a paso en Ventanilla Social

Recomendaciones clave para el cobro del DPS

Ten en cuenta que para este ciclo se han incorporado 72.382 nuevos hogares a la Línea de Valoración del Cuidado, priorizando a madres cabeza de hogar con niños menores de seis años.

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El DPS ha enfatizado que debido a la transición técnica hacia el nuevo Registro Universal de Ingresos (RUI), las bases de datos vigentes se congelaron temporalmente utilizando los cortes del Sisbén IV de los meses de mayo y julio de este año.

Finalmente, recuerda asistir al punto de pago portando tu cédula de ciudadanía original, ya que no se permiten reclamos mediante fotocopias ni autorización a terceros sin poder notarial. Evita las aglomeraciones consultando previamente el pico y cédula establecido por las autoridades de tu municipio.

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