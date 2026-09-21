De amor nadie se muere: la historia detrás de la canción que busca aliviar despechados

Las rupturas suelen estar acompañadas de frases que buscan aliviar el dolor y recordar que, con el paso del tiempo, una separación puede superarse. Entre ellas hay una que se ha repetido durante años: “De amor, nadie se muere”.

Esa expresión es ahora el punto de partida de una nueva canción que busca posicionarse entre quienes recurren a la música para afrontar un despecho.

‘De Amor, nadie se muere’ parte de una historia personal del artista Cristian Ruiz y aborda el proceso que atraviesa una persona después de una ruptura: la ausencia, el dolor y la necesidad de aceptar que una relación terminó para poder continuar con la vida.



La canción fue producida por Cristian Cortés, quien también comparte con Ruiz los créditos de composición. Ambos trabajaron sobre una experiencia personal para construir una letra alrededor de una expresión cotidiana que suele aparecer en conversaciones entre familiares y amigos cuando alguien enfrenta un desamor.



Frases como “ya pasará” o “no te preocupes” suelen formar parte de esos intentos por acompañar a quien atraviesa una separación. En este caso, la conocida expresión “de amor nadie se muere” se convierte en el eje de una canción que habla de ese momento en el que el dolor todavía está presente, pero comienza el proceso de recuperación.

Una historia personal llevada a la música

El origen de la canción tiene un componente autobiográfico para Cristian Ruiz. El cantante tomó una experiencia propia relacionada con el desamor como materia para la composición, trasladando a la letra algunas de las emociones asociadas con una ruptura.

El tema se mueve alrededor de una idea sencilla: aunque una separación pueda sentirse inicialmente como una pérdida difícil de superar, con el tiempo es posible retomar la vida y dejar atrás esa etapa.

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De esta manera, la canción aborda una situación que forma parte de las experiencias sentimentales de muchas personas, sin apartarse de la historia que le dio origen.

La historia también llega al video

La canción está acompañada por una producción audiovisual dirigida por Jota Mendoza para Show Time Records. El video lleva a imágenes la historia planteada en la canción y mantiene como eje la experiencia de una ruptura y el proceso posterior para afrontarla.

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Con este nuevo sencillo, Cristian Ruiz vuelve a abordar el desamor desde una experiencia propia y toma una frase habitual de las conversaciones sobre las rupturas para convertirla en el título y concepto central de una canción: ‘De Amor, nadie se muere’.