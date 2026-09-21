Cambian reglas para subsidios Renta Ciudadana o Colombia Mayor; una medida de emergencia

Si eres beneficiario de programas como Renta Ciudadana, Colombia Mayor, Devolución del IVA o Renta Joven, debes prestar mucha atención a los últimos anuncios del Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella.

A través del Decreto 1426 de 2026, el Gobierno Nacional decidió modificar temporalmente las reglas operativas de Prosperidad Social para la entrega de estos apoyos económicos en varias zonas del territorio nacional.

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Esta decisión se tomó con el fin de responder a las afectaciones causadas por el terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto de 2026.



Para que entiendas de manera sencilla cómo te impacta este cambio y qué debes tener en cuenta durante los próximos meses, en este artículo te explicamos todos los detalles confirmados por las autoridades.

¿Qué cambia en la entrega de subsidios de Prosperidad Social con el Decreto 1426 de 2026?

El Decreto 1426 de 2026 autoriza al Departamento de Prosperidad Social (DPS) a implementar un marco operativo extraordinario y temporal por una vigencia de hasta 12 meses.

El objetivo central de la norma es garantizar la continuidad de las transferencias monetarias que administra la entidad en medio de las labores de atención y recuperación posteriores al sismo.

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Con la entrada en vigor de esta medida, Prosperidad Social puede suspender de forma temporal la verificación de ciertas condicionalidades y corresponsabilidades que normalmente se exigen para la liquidación y pago de los subsidios.

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Esta flexibilización aplica únicamente cuando la verificación dependa de sistemas, infraestructura o servicios públicos que hayan resultado afectados por la emergencia.

De esta manera, si la entidad no puede verificar el cumplimiento de tus requisitos debido a las fallas operativas derivadas del terremoto, Prosperidad Social igual podrá continuar con la liquidación y giro de tu dinero.

Así se evita que los problemas de infraestructura o la interrupción de servicios impidan que las familias reciban sus auxilios monetarios.

¿Cuáles son los departamentos incluidos y quiénes mantienen los subsidios?

Es indispensable que tengas claro que esta medida no aplica para todo el país ni para cualquier ciudadano.

La suspensión temporal de condicionalidades está dirigida exclusivamente a las personas que ya eran beneficiarias de los subsidios al momento de ocurrir el terremoto y que se encuentren en municipios declarados dentro del ámbito de la emergencia.

Los departamentos incluidos dentro de esta medida extraordinaria son:

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Antioquia

Bolívar

Caldas

Caquetá

Cauca

Chocó

Cundinamarca

Huila

Nariño

Norte de Santander

Quindío

Risaralda

Santander

Sucre

Tolima

Valle del Cauca

Un dato de gran importancia que debes recordar es que se excluye explícitamente al departamento de Putumayo de esta norma.

Por otra parte, Prosperidad Social aclaró que esta flexibilización no significa que los requisitos se hayan eliminado de forma permanente ni que nuevas personas puedan ingresar automáticamente a los programas sociales. Se trata de una solución temporal para proteger a los hogares que ya estaban inscritos.

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¿A cuántas personas benefician estos cambios en las reglas de Prosperidad Social?

Los programas que forman parte de este esquema extraordinario de liquidación son Renta Ciudadana, Colombia Mayor, Compensación del IVA (Devolución del IVA) y Renta Joven, ajustándose a los ciclos y condiciones aplicables a cada uno.

En las zonas con afectación directa por el terremoto, la cobertura registrada por Prosperidad Social abarca las siguientes cifras de población beneficiaria:

Renta Ciudadana: 258.018 hogares.

Compensación del IVA: 237.363 hogares.

Colombia Mayor: 1.255.622 personas.

Renta Joven: 64.107 personas.

La entidad precisó que estos datos reflejan la suma de hogares y personas atendidas de forma individual, por lo que no constituyen un total acumulado, ya que existen beneficiarios que pueden coincidir y recibir atención en más de un programa social simultáneamente.

