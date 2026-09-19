J Balvin sorprende a Valentina Ferrer con mensaje tras confirmar su separación: “Gracias”

J Balvin volvió a llamar la atención de sus seguidores al dedicarle un extenso mensaje de cumpleaños a Valentina Ferrer, pocos días después de que ambos confirmaran públicamente el final de su relación.

El cantante colombiano aprovechó los 33 años de la modelo argentina para destacar diferentes aspectos de su personalidad y, especialmente, agradecerle por el hijo que tienen en común.

La publicación fue compartida este sábado 19 de septiembre en Instagram y estuvo acompañada por varias fotografías de Ferrer.



Entre las imágenes aparecen recuerdos de su infancia, una fotografía más reciente y otra junto a Río, el hijo de ambos.



“Hoy celebro tu vida, Vale. Celebro la mujer que eres, tu luz, tu fuerza, tu manera de amar, tu sabiduría y ese corazón que hace más bonita la vida de quienes tienen la fortuna de conocerte”, escribió J Balvin al comenzar su mensaje.

La dedicatoria se produjo apenas tres días después de que Valentina Ferrer comunicara que ella y el artista habían decidido tomar caminos separados. Por eso, las palabras del intérprete de ‘Mi gente’ rápidamente generaron comentarios entre quienes siguen la historia de la pareja.

J Balvin destaca a Valentina Ferrer como madre de Río

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Uno de los momentos centrales del mensaje de J Balvin estuvo relacionado con Río. El artista aprovechó el cumpleaños de Valentina Ferrer para reconocer su papel como madre y agradecerle por el hijo que comparten.

“Gracias por regalarme lo más grande en esta vida: Río. Verte ser su mamá es una de las cosas que más admiro de ti”, expresó el cantante.

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La frase ocupa un lugar importante dentro de la publicación, pues J Balvin no solo habló de Ferrer como su expareja, sino que hizo énfasis en el vínculo familiar que continúa existiendo entre ambos.

Después, el colombiano agregó: “Hay personas que merecen todas las flores, no solo por lo que hacen, sino por lo que son. Y hoy las flores son todas para ti”.

El mensaje continuó con buenos deseos para la modelo argentina: “Que Dios te cuide, te bendiga y te devuelva multiplicado todo el amor y toda la luz que das”.

Finalmente, J Balvin cerró la publicación con una felicitación directa: “Feliz cumpleaños, Vale. 🤍🌹”.

J Balvin y Valentina Ferrer mantienen su prioridad en Río

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La publicación llega después de que Valentina Ferrer confirmara el pasado 16 de septiembre el final de su relación con J Balvin. En ese momento, la modelo explicó que la decisión había sido tomada de manera conjunta y pidió respeto por la privacidad de ambos durante el proceso.

“Después de compartir tantos años y momentos importantes juntos, José y yo hemos decidido tomar caminos separados”, señaló Ferrer.

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La argentina también dejó claro que la decisión fue tomada “desde el amor, el respeto y el deseo de hacer lo mejor para nuestra familia”, además de recalcar que ambos continuarán acompañando a Río.

“Nuestra prioridad seguirá siendo acompañar siempre a Rio con todo nuestro amor”, agregó.

Hasta el momento, ninguno de los dos ha revelado las razones que llevaron al final de la relación. Tanto el comunicado de Ferrer como el mensaje posterior de J Balvin se han enfocado en el respeto y en el vínculo familiar que mantienen como padres.

Las reacciones al mensaje de J Balvin para

Como era de esperarse, las palabras de J Balvin provocaron numerosas reacciones en Instagram. Algunos seguidores destacaron el tono afectuoso de la publicación y la importancia que el cantante le dio a Valentina Ferrer como madre de Río.

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Otros usuarios, en cambio, interpretaron el mensaje desde la reciente separación y dejaron comentarios relacionados con una posible reconciliación.

Entre las respuestas se pueden leer frases como “Sábado de recuperar el hogar🏡😅”, “Puro mensaje de Chat GPT”, “Confundida 👀”, “Amor, justo ayer dejamos de perdonar 💜” y “Papi, ese tren ya se le está yendo, corra”.

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También aparecieron comentarios críticos hacia el cantante, aunque J Balvin no respondió públicamente a las diferentes opiniones que surgieron después de su publicación.

Por ahora, el artista se limitó a celebrar el cumpleaños de Valentina Ferrer, reconocer sus cualidades y agradecerle por Río, mientras ambos atraviesan la nueva etapa de su relación familiar tras varios años juntos.

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