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La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / El Flaco Solórzano destapa nueva modalidad de robo en Bogotá: su hijo fue víctima

El Flaco Solórzano destapa nueva modalidad de robo en Bogotá: su hijo fue víctima

El reconocido actor compartió grabaciones de seguridad que muestran la rapidez con la que dos sujetos retiraron piezas del vehículo mientras estaba estacionado en plena vía pública de Usaquén.

Fernando 'El Flaco' Solórzano denuncia modalidad de hurto de vehículos en Bogotá tras robo grabado en Usaquén
Fernando 'El Flaco' Solórzano publicó videos de seguridad para denunciar el robo del vehículo de su hijo en Bogotá en tan solo cuatro minutos
Foto collage realizado por La Kalle; @flacosolorzano
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 18 de sept, 2026

El reconocido actor de 'Las muñecas de la mafia', Fernando Solórzano, conocido en el mundo del entretenimiento como El Flaco Solórzano, encendió las alarmas tras revelar públicamente la modalidad utilizada para robar autopartes en Bogotá. Su propio hijo fue víctima de esta situación.

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El suceso ocurrió durante la mañana del miércoles 16 de septiembre a las 11:13 a. m., en las inmediaciones del parque Las Margaritas, en el barrio Cedritos. El joven dejó su carro parqueado por pocos minutos para ingresar a tomar un café en un local cercano.

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Sin embargo, al regresar descubrió que varias personas habían intervenido la zona del motor de su vehículo automóvil para retirar algunas piezas. Las cámaras de seguridad del sector registraron en detalle el recorrido y la maniobra utilizada.

¿Cómo robaron al hijo de El Flaco Solórzano en Cedritos?

De acuerdo con lo relatado por el artista, dos hombres llegaron al sector en una camioneta gris y se estacionaron cerca con las luces de emergencia encendidas. Esta acción les permitió evaluar el entorno antes de realizar la intervención del carro.

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Uno de los involucrados en el hurto, descendió para vigilar la calle, mientras el segundo sujeto se vistió con un chaleco reflectivo con el fin de simular labores mecánicas. El Flaco Solórzano, detalló la escena con las siguientes palabras: “Se va a poner un chaleco mientras ese se recuesta ahí a la camioneta como si nada”.

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El actor cuestionó la audacia de la técnica utilizada frente a transeúntes e indicó: “Me imagino que es como una especie de obra de teatro, hace una puesta en escena ... es muy posible que esté fingiendo que están arreglando el carro”.

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Para acceder al compartimento delantero, uno de los hombres manipuló la parte inferior del vehículo hasta forzar la guaya del capó. Después de abrirlo, ambos permanecieron junto al motor y continuaron con la maniobra sin llamar la atención de quienes transitaban por el sector.

Fernando 'El Flaco' Solórzano en foto familiar tras denunciar modalidad de robo contra el vehículo de su hijo
Fernando 'El Flaco' Solórzano alertó sobre el rápido robo del carro de su hijo en Bogotá, compartiendo videos de seguridad del hecho en Usaquén
Foto: Facebook Revista Vea

¿Qué le robaron al hijo del Flaco Solórzano y qué daños dejaron?

La agilidad de los sujetos quedó registrada en las cámaras de seguridad, posteriomente fueron compartidos por el actor en sus redes sociales. Al explicar la velocidad con la que procedieron los involucrados, Fernando aseguró: “En cuatro minutos le roban el computador y prácticamente el motor”.

Además de retirar esta pieza electrónica, los hombres causaron daños en diferentes partes del vehículo. El artista explicó que la afectación no se limitó al computador y advirtió sobre las consecuencias que dejó la intervención en el automotor: “El daño es grandísimo”.

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Tras completar la maniobra en plena vía pública, los dos hombres abordaron nuevamente la camioneta gris y abandonaron la zona. Frente a la aparente normalidad del entorno, El Flaco Solórzano comentó: “Nadie vio nada, no pasó nada, pero afortunadamente aquí están las cámaras”.

El recordado actor de producciones como 'Vecinos' y ´'Las Muñecas de la Mafia' advirtió que este tipo de hurtos se estaría repitiendo en Cedritos. “En esta zona de Cedritos se están repitiendo mucho, muchísimo este tipo de robos”, afirmó.

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Aunque el hurto quedó registrado en las cámaras, el artista afirmó que la grabación no les permitió identificar la placa debido a que la imagen se pixela al ampliarla. Por tal motivo señaló: “Hay más cámaras, entonces hay que ir y buscar las otras cámaras y poder ubicar esa placa”. También pidió mayor atención ante aparentes reparaciones en la vía.

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