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La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Biassini Segura rompe el silencio tras acusaciones en redes sociales: “Estaba en orden”

Biassini Segura rompe el silencio tras acusaciones en redes sociales: “Estaba en orden”

El actor colombiano explicó qué ocurrió durante una jornada de grabación junto a su hija y cuestionó la forma en que fueron difundidas las imágenes que desataron comentarios en redes sociales.

Biassini Segura anuncia acciones legales tras la difusión de un video durante una jornada de grabación con su hija
Biassini Segura aclaró lo sucedido en una grabación con su hija y confirmó el inicio de acciones legales por la difusión irresponsable del video
Foto collage realizado por La Kalle; @biasso
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 17 de sept, 2026

El actor colombiano Biassini Segura respondió públicamente a un video que comenzó a circular en redes sociales y que, según explicó, fue utilizado para hacer señalamientos sobre su comportamiento con una de sus hijas.

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En el video compartido por el artista, negó de manera contundente las versiones sobre la situación que afectó su entorno personal y profesional, dando su versión de los hechos y a su vez cuestionando el contenido difundido.

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¿Qué dijo Biassini Segura sobre el video viral?

Biassini explicó que los hechos ocurrieron el viernes 14 de agosto, mientras participaba en el rodaje de una producción. De acuerdo con el relato, se encontraba en el 'basecamp' junto a la madre de sus hijas, la actriz Ana María Aguilera.

El actor afirmó que, mientras su expareja ingresó al area de maquillaje con su hija mayor, él permaneció en un parque cercano junto a su hija menor: "Estuve jugando en el parque cercano al lugar de grabación, compartiendo como cualquier padre lo hace con su hija".

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Frente a las versiones que surgieron a partir del video, el actor negó que hubiera tenido algún tipo de comportamiento irregular con su hija. enfatizó en la relación que mantiene con sus hijas y rechazó específicamente las afirmaciones relacionadas con los gestos que aparecen en las imágenes:

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"Mi relación con mis hijas es sana, es de amor, respeto, cuidado... Jamás le he besado ni le besaría la boca a mis hijas" dijo, con el fin de aclarar los rumores, los cuales catalogó como desinformativos.

Adicionalmente, cuestionó la forma en que el video fue difundido en redes sociales y aseguró que la grabación no mostraba el contexto completo de la situación; al parecer, el contenido habría sido manipulado antes de ser publicado: "Este creador de contenido publicó el video con la imagen manipulada, difuminada, editada y sin el contexto real de lo ocurrido".

Biassini Segura junto a sus hijas en momento familiar tras pronunciarse sobre el polemico video en redes sociales
Biassini Segura defendio a su familia y anunció acciones legales tras la difusion de un video con su hija que desato comentarios en redes sociales
Captura de pantalla: TN Arte en Casa con Biassini Segura

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¿Qué pasó con la Policía y qué acciones anunció?

El actor también se refirió a la presencia de la Policía Nacional en el lugar de grabación. Según contó, los uniformados llegaron después de recibir una llamada anónima y solicitaron verificar la situación relacionada con la familia.

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De acuerdo con Biassini, tanto él como las personas involucradas entregaron sus documentos de identidad y explicaron a los agentes el contexto familiar. Posteriormente, aseguró que los uniformados revisaron lo ocurrido y determinaron que todo estaba en orden.

Resumió lo sucedido de esta manera: "La policía verificó nuestras identidades y confirmó que todo estaba en absoluto orden... no se abrió ninguna investigación". También aseguró que ningún integrante del equipo de producción ni del público presente observó alguna conducta extraña.

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El famoso anunció que, además de entregar públicamente su versión sobre lo ocurrido durante la grabación, cuestionará la difusión del video, al considerar que fue presentado fuera de contexto. El actor también acudió a su equipo jurídico para defender su buen nombre.

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Biassini manifestó su preocupación por el impacto que la circulación del contenido habría tenido en la tranquilidad de su familia y confirmó que "Junto a mi equipo jurídico iniciamos las acciones legales, civiles y penales que en derecho me corresponden", afirmó.

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