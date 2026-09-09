Gregorio Pernía publica foto junto a su hijo y ya le gritan “suegro”: es muy atractivo

Gregorio Pernía volvió a llamar la atención de sus seguidores con una publicación familiar que rápidamente se llenó de comentarios. El actor compartió en su cuenta oficial de Instagram una fotografía junto a su hijo Emiliano Pernía, pero fueron las reacciones de sus seguidores las que terminaron robándose buena parte de la atención.

En la imagen, padre e hijo aparecen abrazados y posando juntos. Gregorio Pernía luce una chaqueta y una camisa negras, mientras que Emiliano aparece vestido completamente de blanco. Aunque se trata de una fotografía familiar, la apariencia del joven no pasó desapercibida entre quienes siguen al actor en redes sociales.

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Varios internautas se fijaron especialmente en Emiliano, quien aparece con un corte de cabello medio en capas. Para algunos de los seguidores del actor, el joven luce bastante atractivo, por lo que no faltaron los comentarios en los que comenzaron a llamar “suegro” a Gregorio Pernía.



La curiosa reacción surgió precisamente por la atención que recibió Emiliano después de aparecer junto a su papá. Así, una publicación que inicialmente estaba dedicada a celebrar los logros del joven terminó generando todo tipo de comentarios relacionados con su apariencia y con la posibilidad de que tenga pareja.

Gregorio Pernía dedicó emotivo mensaje a su hijo

Más allá de los comentarios sobre el aspecto de Emiliano, la publicación de Gregorio Pernía tenía como principal objetivo reconocer el camino que ha recorrido su hijo en la actuación.

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El actor recordó que durante la infancia de Emiliano estuvo cerca de él en diferentes momentos relacionados con las grabaciones y ahora celebra verlo construyendo su propio camino profesional.

En su mensaje escribió: “Qué bonito es verte ahora convertido en un gran actor, construyendo tu propia historia, con tus propios sueños y, sobre todo, con disciplina y amor en lo que haces.”

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Con estas palabras, Gregorio dejó claro el orgullo que siente por los avances de su hijo y por la manera en la que ha ido formando su propia historia dentro de la actuación.

El actor también quiso destacar aspectos de la personalidad de Emiliano que, para él, van mucho más allá de su trabajo frente a las cámaras.

Gregorio Pernía publica foto junto a su hijo y ya le gritan “suegro” es muy atractivo

“Pero más allá del actor, me llena de orgullo el ser humano que eres: un muchacho noble, bueno, disciplinado, buena gente, con un alma bonita, y con la claridad de saber para dónde quiere ir y qué quiere conseguir.”

La dedicatoria también incluyó un recuerdo sobre las dificultades que puede tener una carrera relacionada con la actuación. Gregorio Pernía resaltó el talento de su hijo y lo animó a continuar trabajando por sus objetivos sin perder las características que lo hacen especial.

El mensaje terminó convirtiéndose en una muestra pública del orgullo que siente el actor por Emiliano y en una invitación para que sus seguidores también conozcan más de su trabajo a través de las redes sociales.