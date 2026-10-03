Así fue la despedida de Nairo Quintana del ciclismo: le hicieron pasillo de honor

El ciclista colombiano Nairo Quintana concluyó oficialmente su trayectoria como deportista profesional durante el Giro de Emilia 2026, disputado en territorio italiano este sábado 3 de octubre.

Tras completar 17 temporadas compitiendo en el máximo nivel del ciclismo internacional (UCI) con escuadras como Movistar Team, el corredor boyacense portó el dorsal número 81 en un trazado de 197,9 kilómetros entre Ferrara y Bolonia.

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La jornada estuvo marcada por los actos de reconocimiento del pelotón internacional hacia el colombiano y por la definición de la carrera en el tradicional circuito final de San Luca.



¿Cómo despidieron a Nairo Quintana?

Antes de iniciar oficialmente el recorrido desde Ferrara, los ciclistas participantes rindieron un sentido homenaje al pedalista colombiano.

Los integrantes del pelotón formaron un pasillo de honor con sus bicicletas, permitiendo que Nairo transitara por el centro mientras recibía sonrisas y gestos de reconocimiento de sus colegas. Para esta jornada de despedida, el deportista utilizó una bicicleta especialmente adaptada con elementos simbólicos que repasaban algunos de los principales hitos de su trayectoria profesional.

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La pintura del marco incorporó el tono rosa representativo de su triunfo en el Giro de Italia, el rojo en alusión a su victoria en la Vuelta a España y una línea azul en la parte superior, que simboliza el camino rural que recorría en bicicleta desde su residencia hasta la escuela durante su infancia.

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¿Cómo le fue a Nairo Quintana en el Giro de Emilia 2026?

La victoria en la carrera fue para el ciclista italiano Davide Piganzoli, integrante del Team Visma | Lease a Bike, quien detuvo el cronómetro en 4 horas, 33 minutos y 19 segundos.

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El podio lo completaron el británico Thomas Pidcock, segundo a tres segundos del ganador, y su compatriota Oscar Onley, quien ocupó la tercera posición con el mismo tiempo. Por su parte, Nairo Quintana finalizó en la casilla 48 de la clasificación general, a 5 minutos y 31 segundos del vencedor.

¿Cómo fue la carrera de Nairo Quintana?

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A lo largo de sus 17 temporadas como profesional, Nairo Quintana consiguió importantes resultados en el ciclismo internacional. Entre ellos se destacan sus títulos en la clasificación general del Giro de Italia 2014 y de la Vuelta a España 2016.

Su palmarés también incluye dos victorias en la clasificación general de la Tirreno-Adriático, además de títulos en carreras por etapas como la Volta a Cataluña, la Vuelta al País Vasco y el Tour de Romandía.