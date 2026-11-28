Si sigues de cerca la Liga BetPlay 2026-II, seguro notaste la alta tensión que se vivió en el choque por la tercera fecha de los cuadrangulares semifinales del Grupo B entre Millonarios FC y América de Cali, disputado en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá.

El compromiso finalizó con un empate 0-0 que dejó a ambas escuadras igualadas con 5 puntos en la tabla, manteniendo al equipo dirigido por David González en el primer lugar gracias a la ventaja deportiva o "punto invisible".

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Sin embargo, más allá de la paridad en el marcador y de un áspero desarrollo del juego en el que el árbitro Carlos Ortega mostró 14 tarjetas amarillas y 3 rojas, la atención deportiva quedó empañada por un grave episodio de discriminación ocurrido al inicio del segundo tiempo.



¿Qué pasó con Dany Rosero tras ser expulsado en el partido contra Millonarios?

Transcurría el minuto 49 del encuentro cuando el defensor central afrodescendiente del América de Cali, Dany Rosero, vio la tarjeta roja directa tras impactar con un codo al delantero rival Leonardo Castro.

La agresión denunciada se produjo cuando el futbolista se disponía a abandonar el campo de juego y dirigirse hacia los vestuarios.

Al momento de ingresar al túnel de camerinos, un aficionado ubicado en las tribunas del estadio El Campín le escupió y le dirigió expresiones ofensivas de carácter racista, acompañadas de gestos en los que imitaba a un mono. El lamentable suceso quedó registrado en video por las cámaras de la retransmisión oficial del compromiso, dejando expuesto al espectador que cometió la agresión.

Comunicado Oficial Millonarios FC https://t.co/iqI8lUXOJr — Millonarios FC (@MillosFCoficial) November 28, 2026

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📋 Comunicado oficial | Actos de racismo en el Campín. https://t.co/LXQM70uwcx — América de Cali (@AmericadeCali) November 28, 2026

Tras hacerse públicos los hechos, la directiva del América de Cali publicó un comunicado institucional manifestando su categórico rechazo e indignación frente a cualquier acto de discriminación que vulnere la dignidad humana.

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Asimismo, la entidad escarlata solicitó la intervención de las autoridades competentes y de los entes rectores del fútbol colombiano para investigar el caso y sancionar al responsable.

Por su parte, Millonarios FC emitió una respuesta en la que rechazó de forma tajante la conducta del hincha, afirmando que este tipo de comportamientos no representan los valores de la institución ni a la hinchada azul, y señalando que no tienen cabida ni en El Campín ni en el deporte.

¿Qué consecuencias legales contempla la ley colombiana para actos racistas en estadios?

La gravedad del incidente trascendió la esfera netamente deportiva y derivó en el pronunciamiento oficial de la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG) de Bogotá.

A través de David Cortés, director de Asuntos Étnicos de la entidad, las autoridades locales expresaron su solidaridad con el futbolista y recordaron las implicaciones legales a las que se enfrenta quien cometa este tipo de ataques en territorio nacional.

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El funcionario precisó que en Colombia los actos de discriminación, racismo y hostigamiento constituyen conductas penalmente sancionadas bajo la Ley 1482 de 2011, la cual fue modificada por la Ley 1752 de 2015.

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En consecuencia, corresponde a los organismos judiciales competentes evaluar las imágenes y testimonios para determinar si la agresión contra Dany Rosero encaja en dichos tipos penales.

De igual forma, la administración de la capital fundamentó su postura en el Acuerdo 716 de 2018 del Concejo de Bogotá, norma que declara a la ciudad como un territorio libre de discriminación.

La entidad gubernamental resaltó además que mantiene activas iniciativas como la estrategia 'Un Futuro sin Racismo' y el programa 'Goles en Paz', orientados a sensibilizar a la ciudadanía, transformar comportamientos dentro de los recintos deportivos y garantizar la sana convivencia entre aficionados.

