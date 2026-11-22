La noche de festejo para Boca Juniors tras consagrarse campeón de la Copa Sudamericana en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla estuvo marcada por un momento de alta tensión y preocupación.

El capitán del conjunto xeneize, Leandro Paredes, sufrió un desmayo en pleno túnel del escenario deportivo mientras concedía una entrevista en vivo para la cadena DSports.

Publicidad

Si bien la escena generó alarma inmediata entre sus compañeros, periodistas y aficionados, el mediocampista recibió atención médica oportuna y horas más tarde emitió un mensaje para aclarar su situación.



💣🔥Así reanimaron a Leandro Paredes quien se descompensó por el calor en Barranquilla. Vasco Arruabarrena confirmó que en el primer tiempo de la final, el capitán ya se sentía mal. Finalmente en el complemento debió abandonar el campo de juego. https://t.co/3houYh2gTY — PaseClave (@paseclave__) November 22, 2026

¿Por qué se desmayó Leandro Paredes tras la final de la Copa Sudamericana?

El incidente sufrido por el mediocampista campeón del mundo en Catar 2022 tuvo su origen en una combinación de desgaste físico extremo y condiciones climáticas severas en Colombia.

Durante el encuentro donde Boca venció a Atlético Mineiro —con asistencia de Sebastián Villa y gol de Merentiel—, las condiciones en la ciudad de Barranquilla registraron temperaturas cercanas a los 30 °C con un 80 % de humedad y una sensación térmica bordeando los 39 °C.

Publicidad

Este intenso golpe de calor afectó directamente a Paredes, quien venía además de recuperarse recientemente de un desgarro muscular.

El propio entrenador xeneize, Rodolfo "Vasco" Arruabarrena, explicó en conferencia de prensa que el volante ya venía sintiendo mareos y agotamiento desde la primera mitad del compromiso.

Publicidad

Al minuto 58 del segundo tiempo, Paredes pidió de manera honesta su sustitución al no poder desplazarse con normalidad sobre el campo. Ya en el banco de suplentes, sus compañeros Adam Bareiro y Rodrigo Battaglia tuvieron que abanicarlo con sus camisetas y aplicarle hielo para intentar estabilizar su temperatura corporal.

Sin embargo, tras finalizar el partido y durante las declaraciones posteriores en la zona mixta, la descompensación física de Paredes llegó a su punto crítico y el jugador se desplomó en directo frente a las cámaras.

¿Cuál es el estado de salud de Leandro Paredes tras ser llevado a la clínica?

A pesar del gran impacto inicial que causó su caída, los cuerpos de auxilio médico presentes en el estadio actuaron con rapidez. Afortunadamente, transcurridos unos pocos segundos, el mediocampista logró reincorporarse por su cuenta y caminó por sus propios medios hacia los vestuarios del estadio Metropolitano.

Con el fin de prevenir cualquier complicación y realizarle controles médicos exhaustivos, Paredes fue trasladado a un hospital de Barranquilla donde permaneció bajo observación especializada. Tras completar los exámenes de rigor y constatar que su estado de salud era estable, recibió el alta médica y pudo regresar al hotel de concentración para reunirse con la plantilla xeneize y unirse a las celebraciones del título.

Publicidad

Para disipar los rumores y llevar calma a los fanáticos, Leandro Paredes reapareció en sus historias oficiales de Instagram publicando una fotografía acompañada por una frase contundente: «Estamos bien. Aguante Boca, hoy y siempre».

¿Qué títulos ha ganado Leandro Paredes con la camiseta de Boca Juniors?

La consagración en territorio colombiano representó un hito muy valioso en la trayectoria deportiva del mediocampista de la Selección Argentina. Con la victoria en la Copa Sudamericana, Paredes levantó su primer título internacionalvistiendo los colores de Boca Juniors y alcanzó la cifra de cuatro trofeos ganados en total con la institución de La Boca.

Publicidad

En su palmarés con el club argentino figuran previamente:

El Torneo Apertura 2011.

La Copa Argentina 2011/12.

La tabla anual del fútbol argentino 2026.

La Copa Sudamericana 2026.

En declaraciones concedidas a ESPN tras la victoria, Paredes dejó ver el valor emocional de esta gesta deportiva al manifestar: «Cumplí un sueño. Siempre soñé con poder ganar un título.

Solo palabras de agradecimiento para el club. Gracias a mis hijos, mi familia y mis amigos». Con el parte de tranquilidad confirmado y el alta médica en mano, el referente del plantel se alista para continuar festejando junto al plantel profesional.

