Emilia, la hija de los cantantes Paola Jara y Jessi Uribe, celebró su primer cumpleaños con una fiesta llena de detalles especiales.

La pareja aprovechó la fecha para compartir con sus seguidores algunos momentos de la celebración, desde las sorpresas que prepararon para la pequeña hasta la decoración que eligieron para festejar su primer año de vida.

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El miércoles 18 de noviembre, los artistas mostraron en sus redes sociales cómo comenzó esta fecha especial para su hija.



Desde las primeras horas del día, Emilia encontró una sorpresa a las afueras de su habitación: un camino decorado con peluches y globos que sus padres organizaron para recibirla en su cumpleaños.



La jornada apenas comenzaba y los cantantes tenían preparados más detalles para celebrar el primer año de la menor. Horas después, compartieron fotografías de la fiesta que organizaron en su casa, donde la decoración se convirtió en uno de los elementos que más llamó la atención de sus seguidores.

La celebración tuvo una temática de granja, con una ambientación especial para la pequeña. Los globos y los manteles hicieron parte de la decoración, mientras que los tonos rosados y blancos predominaron en diferentes espacios.

La torta también tuvo su protagonismo en el festejo, que reunió varios elementos pensados para hacer de este primer cumpleaños una fecha especial. Además, la pareja habría contratado animadores para entretener a los pequeños invitados que asistieron a la reunión.

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Emilia, hija de Paola Jara y Jessi Uribe, cumplió un año así fue su fiesta de cumpleaños

Así fue la fiesta de cumpleaños de Emilia, hija de Paola Jara y Jessi Uribe

Las fotografías compartidas por los artistas permitieron conocer algunos momentos de la celebración y los detalles que prepararon para Emilia.

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Uno de los primeros gestos fue la sorpresa que encontró la niña al salir de su habitación. Sus padres organizaron un recorrido con peluches y globos, una manera de comenzar el día con una decoración especial antes de la fiesta.

Más tarde, las imágenes mostraron cómo transformaron parte de su casa para recibir el primer cumpleaños de la pequeña. La temática de granja le dio un toque particular al encuentro, mientras los colores rosados y blancos acompañaron los diferentes elementos decorativos.

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La celebración también contó con una torta preparada para la ocasión y actividades destinadas a los niños que hicieron parte de la reunión. Aunque Paola Jara y Jessi Uribe no compartieron todos los detalles de la jornada, las publicaciones dejaron ver algunos de los momentos que vivieron durante el festejo.

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La fecha también despertó comentarios entre los seguidores de ambos cantantes, quienes han acompañado diferentes etapas de su vida familiar a través de las publicaciones que realizan en redes sociales.