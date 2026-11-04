VIDEO| Jessi Uribe besó a Luis Alfonso mientras dormía y desató risas: "Se saboreó"

Jessi Uribe protagonizó un particular momento junto a Luis Alfonso, conocido como 'El Señorazo', durante un viaje en avión con destino a Ciudad de México. El cantante aprovechó que su colega estaba dormido para hacerle una broma que terminó con un beso.

El episodio quedó registrado en un video que el interprete de 'Dulce Pecado' compartió con sus seguidores, donde mostró cómo se acercó al asiento de su compañero mientras este descansaba. Lo que parecía una simple travesura terminó llamando la atención por la manera en que decidió despertar al intérprete de 'Chismofilia'.

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¿Jessi Uribe besó a Luis Alfonso mientras dormía?

En las imágenes se observa que Luis Alfonso estaba aparentemente profundamente dormido, incluso con la boca abierta. Al notar que su colega no reaccionaba, Jessi aprovechó el momento para untarse saliva en uno de sus dedos y pasarlo por los labios del cantante, quien apenas hizo un movimiento sin llegar a despertar.

Como la primera parte de la broma no consiguió que su compañero abriera los ojos, el intérprete de música popular decidió ir un poco más allá y le dio un beso en la mejilla. Esta vez sí consiguió llamar su atención, aunque el artista todavía parecía estar entre dormido.

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Mientras tanto, el cantante no podía contener la risa por lo ocurrido. El video estuvo acompañado del mensaje: “Cuando se levante me va a p*te*r. Se saboreó y todo”, una frase con la que se burló de la reacción de Luis Alfonso durante la broma.

¿Cómo reaccionó Luis Alfonso a la broma de Jessi Uribe?

El mismo video también fue compartido por el interprete de 'Matemos las Ganas' en su cuenta de TikTok, pero esta vez con una parte adicional de lo ocurrido en el aeropuerto, donde se observa el momento en que El Señorazo le cuenta a Paola Jara, pareja del cantante, la particular broma que le hizo durante el viaje.

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El artista se tomó la situación con humor y se acercó a ella y le dijo: “Me echó Shastick de la boca de él. Si vio lo que me hizo, si vio lo que me hizo, ¡uy, qué cosas!, muéstrale, Santi, muéstrale”, mientras buscaba mostrarle las imágenes de la travesura. Por su parte, Paola lo miraba algo desconcertada mientras escuchaba el relato.

Esta no es la primera vez que los dos intérpretes comparten momentos que terminan dando de qué hablar en redes sociales. Los artistas suelen mostrar la cercanía que mantienen y protagonizar situaciones que despiertan comentarios entre sus seguidores.

La publicación también provocó diferentes reacciones entre los internautas, quienes dejaron comentarios sobre la broma y la confianza entre los artistas: “Paola, yo se lo cuido”, “Ay, tan lindos jajajajaja. A mí me hacen eso y los desconozco”, “Jajajajaja, yo también tuve una amiga así” y “Qué rabia y envidia”, fueron algunos de los mensajes que dejaron los usuarios.