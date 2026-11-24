Momentos de máxima tensión se viven este martes 24 de noviembre en el sector de La Castellana, en Cartagena, donde un grupo de hombres fuertemente armados mantiene retenidos a cerca de 20 ciudadanos dentro de un almacén Éxito, tras un intento fallido de asalto a un carro de valores.

Las autoridades mantienen un cerco de seguridad sobre la avenida Pedro de Heredia mientras avanzan las negociaciones. A continuación, el reporte EN VIVO con las liberaciones confirmadas y el desarrollo del operativo minuto a minuto:

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4:00 p. m. | Van 10 personas liberadas; cerca de 20 siguen adentro

De acuerdo con el balance más reciente de las autoridades en el Puesto de Mando Unificado (PMU), 10 personas han recuperado la libertad de manera escalonada en las últimas horas. En su mayoría se trata de mujeres adultas mayores, quienes salieron escoltadas por uniformados y fueron trasladadas a ambulancias para recibir valoración médica y atención psicológica. Alrededor de 20 personas, entre clientes y empleados, permanecen aún en el interior del establecimiento.



3:15 p. m. | Pronunciamiento oficial del Grupo Éxito

A través de un comunicado, el Grupo Éxito informó que se encuentra trabajando de manera articulada con la Fuerza Pública desde el primer minuto de la emergencia. La compañía señaló que su prioridad absoluta es proteger la vida e integridad tanto de sus colaboradores como de los clientes que se encontraban realizando compras al momento de los hechos.



2:30 p. m. | Restricción de vuelos en el Aeropuerto Rafael Núñez

Debido al sobrevuelo constante de helicópteros y aeronaves de apoyo táctico sobre la zona comercial, la Aeronáutica Civil ordenó suspender temporalmente los aterrizajes en el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de Cartagena, manteniendo habilitados únicamente los despegues mientras se normaliza la operación aérea.

1:40 p. m. | Gobierno confirma que se trata de delincuencia común

El presidente Abelardo de la Espriella confirmó que el hecho responde a un intento de hurto frustrado contra un vehículo transportador de valores que abastecía los cajeros del supermercado. El mandatario aseguró que los responsables corresponden a delincuencia común y que toda la capacidad operativa de la Policía y la Armada Nacional está desplegada en el punto.

11:30 a. m. | Primeras mujeres adultas mayores salen del almacén

Tras el corte del suministro de energía eléctrica en el local y la llegada del subdirector de la Policía Nacional, mayor general Norberto Mujica Jaime, se logró la primera mediación exitosa que permitió la salida ilesa de las primeras rehenes, entre ellas una mujer de 75 años cuya familia esperaba angustiada tras las cintas de seguridad.

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8:40 a. m. | Inicio de la emergencia en La Castellana

Hombres armados y encapuchados irrumpieron en el Éxito de La Castellana para interceptar el carro de valores. Al activarse las alarmas y verse rodeados por las primeras patrullas del cuadrante, los delincuentes se atrincheraron en el supermercado tomando como rehenes a unas 30 personas.