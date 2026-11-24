Continúan conociéndose detalles relacionados con la muerte de Gabriel Cárdenas, el joven de 17 años que estudiaba en la Universidad de los Andes. Su desaparición fue reportada el pasado 19 de noviembre y, cuatro días después, el lunes 23, las autoridades localizaron su cuerpo en el sector del Salto del Tequendama.

En medio de las investigaciones, las autoridades conocieron que el mismo día de su desaparición el estudiante había realizado una transacción bancaria por un monto de $10.200, un movimiento que ahora es objeto de análisis y que podría aportar información sobre sus últimos desplazamientos.

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La última transacción que habría realizado Gabriel Cárdenas

Una vez se reportó su desaparición, la familia y los investigadores conocieron que el joven de 17 años había registrado un pago de $10.200. Según la información entregada por sus familiares, este monto coincidiría con el costo de un servicio de transporte en motocicleta solicitado a través de una aplicación móvil.



Este movimiento bancario se convirtió en un elemento importante para la investigación, pues habría permitido establecer una ventana de tiempo sobre los últimos movimientos del estudiante y orientar las indagaciones sobre el posible recorrido que realizó antes de perder contacto con su familia.

Gabriel Alberto Cárdenas Morales, estudiante de 17 años de la Universidad de los Andes, fue encontrado sin vida este lunes 23 de noviembre en el Salto del Tequendama. /Foto: redes sociales

Viviana Morales, madre del joven, contó a medios de comunicación que su hijo se comunicó con ella el 19 de noviembre para decirle que se encontraba en Barichara, cerca de la institución educativa, y que iba tarde para sus clases.

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Sin embargo, Viviana aseguró que, al consultar los registros de acceso de la Universidad de los Andes, le informaron que Gabriel nunca había ingresado a las instalaciones.

Posteriormente, se conoció que, cerca de las 3:00 p. m. de ese mismo día, el joven dejó de recibir mensajes en su teléfono celular, situación que aumentó la preocupación de sus familiares.

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El último video de Gabriel Cárdenas antes de ser encontrado sin vida

Durante las primeras etapas de la búsqueda, algunos reportes situaban al estudiante en inmediaciones de la calle 19 con avenida NQS. No obstante, las labores de búsqueda continuaron hasta el lunes 23 de noviembre, cuando los organismos de socorro localizaron un cuerpo en el sector del Salto del Tequendama. En el lugar también fue encontrado un documento de identificación que permitió orientar el proceso de reconocimiento.

Como parte de las investigaciones, las autoridades obtuvieron grabaciones de las cámaras de seguridad instaladas en el sector. En uno de estos registros se observa a un joven caminando por la zona, cuyas características y vestimenta coincidirían con la descripción entregada por la madre de Gabriel.

Una cámara de seguridad habría captado a Gabriel Cárdenas caminando por los alrededores del Salto del Tequendama el mismo día de su desaparición. /Foto: redes sociales

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Por esta razón, la Fiscalía adelanta la recolección de material probatorio y la revisión detallada de las grabaciones, además de los respectivos procedimientos técnicos y forenses para esclarecer las circunstancias del caso y establecer plenamente lo sucedido.

Mientras avanzan las investigaciones, la transacción bancaria de $10.200 y los registros de las cámaras de seguridad se mantienen como elementos de interés para reconstruir los últimos movimientos de Gabriel Cárdenas.